BÖRSE AKTUELL: Neue Rekorde an der Wall Street (28.01.26)

Die Börse aktuell präsentiert sich zur Wochenmitte in freundlicher Verfassung. Die asiatisch-pazifische Handelssitzung verläuft deutlich im Plus, nachdem die US-Börsen am Vorabend neue Rekordstände erreicht haben. Chinesische Indizes legen um 1,70 - bis 2,50 - zu, während der japanische Leitindex um 1,65 - steigt.

Marktbericht Börse: Wall Street auf Rekordniveau vor Fed-Entscheid

An der Wall Street schlossen alle wichtigen Indizes auf Allzeithochs - unmittelbar vor der heutigen Zinsentscheidung der US-Notenbank und vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen mehrerer Big-Tech-Unternehmen. Der Nasdaq beendete den Handel oberhalb von 26.300 Punkten, der S&P 500 bei 7.040 Punkten und der Russell 2000 bei 2.685 Punkten.

Edelmetalle mit außergewöhnlicher Dynamik

Im Marktbericht Börse stehen weiterhin die Edelmetalle im Fokus. Gold setzt seine Rally fort und steigt um weitere 1,60 - auf 5.260 USD je Unze. Silber legt sogar um 2,20 - auf 114,45 USD zu und bestätigt damit die anhaltend hohe Nachfrage nach sicheren Anlagen.

US-Dollar erholt sich - Währungen im Überblick

Der US-Dollar hat den Großteil der Verluste vom Dienstag wettgemacht, die durch Aussagen von Donald Trump ausgelöst worden waren. Der USD-Index steigt um 0,37 - während EUR/USD um 0,35 - nachgibt und USD/JPY um 0,22 - zulegt.

Australien im Fokus: Inflation treibt den Australischen Dollar

Ein zentrales Thema an der Börse aktuell ist der Australische Dollar, der zu den stärkeren G10-Währungen zählt. Ausschlaggebend waren die Inflationsdaten aus Australien, die sowohl im vierten Quartal als auch im Dezember über den Erwartungen lagen....

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.