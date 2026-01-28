Mainz (ots) -
ZDFneo z AUDIENCE / Publikation - Content-Management
Mainz, 28. Januar 2026
ZDFneo Änderungsmitteilung
_____________________________________________________________________
Woche 06/26
Dienstag, 03.02.
7.45 Löwenzahn Classics Bitte Folgenänderung beachten:
Krebse unterm Blumentopf
(ZDF 25.1.1998)
Deutschland 1998
8.05 Löwenzahn Classics Bitte Folgenänderung beachten:
Peter sucht das weiße Gold
(ZDF 28.8.1994)
Deutschland 1992
(Die Folgen 'Peter und die Wölfe' und 'Peter und das Schlafmobil' entfallen.)
Woche 09/26
Freitag, 27.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
15.45 Suits Bitte Folgenänderung beachten:
Neupositionierung
Legal-Drama
(vom 15.10.2025)
16.25 Suits Bitte Folgenänderung beachten:
Partnerwahl
Legal-Drama
(vom 15.10.2025)
(Die Folgen 'Offene Rechnung' und 'Interessenkonflikt' verschieben sich auf Montag, 02.03.2026.)
..................................................
5.35 Dinge Erklärt - Kurzgesagt Bitte Folgenänderung beachten:
Tiefsee
(Die Folge 'Können wir den Klimawandel ...' entfällt.)
Woche 10/26
Montag, 02.03.
15.50 Suits Bitte Folgenänderung beachten:
Offene Rechnung
Legal-Drama
(vom 15.10.2025)
16.25 Suits Bitte Folgenänderung beachten:
Interessenkonflikt
Legal-Drama
(vom 15.10.2025)
(Die Folgen 'Zweifelhafte Absichten' und 'Gestern ist Heute' verschieben sich auf Dienstag, 03.03.2026.)
Dienstag, 03.03.
15.45 Suits Bitte Folgenänderung beachten:
Zweifelhafte Absichten
Legal-Drama
(vom 16.10.2025)
16.25 Suits Bitte Folgenänderung beachten:
Gestern ist Heute
Legal-Drama
(vom 16.10.2025)
(Die Folgen 'Reviermarkierung' und 'Endspiel' verschieben sich auf Mittwoch, 04.03.2026.)
Mittwoch, 04.03.
15.40 Suits Bitte Folgenänderung beachten:
Reviermarkierung
Legal-Drama
(vom 16.10.2025)
16.20 Suits Bitte Folgenänderung beachten:
Endspiel
Legal-Drama
(vom 16.10.2025)
(Die Folgen 'Verlieren, um zu gewinnen' und 'Paare und Partner' verschieben sich auf Donnerstag, 05.03.2026.)
..................................................................
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
23.15 Friedhof der Kuscheltiere 2 (Pet Sematary II)
Jeff Matthews Edward Furlong
Chase Matthews Anthony Edwards
Gus Gilbert Clancy Brown
Clyde Parker Jared Rushton
Renee Hallow Darlanne Fluegel
Drew Gilbert Jason McGuire
Regie: Mary Lambert
USA 1992
0.45 Die glorreichen 10
Die sagenumwobensten Gestalten der Geschichte
(vom 12.1.2020)
1.30 Die glorreichen 10
Die größten Spalter der Geschichte
(vom 5.1.2020)
2.15 Sketch History
Gute Fridas, schlechte Fridas
(vom 28.12.2025)
2.40 Derby Girl
Stich ins Wespennest
Französische Comedyserie
(vom 24.2.2023)
3.05 Derby Girl
Schluss mit Rollschuhen
Französische Comedyserie
(vom 24.2.2023)
3.30 Derby Girl
Ein neues Zuhause
Französische Comedyserie
(vom 24.2.2023)
4.00 Derby Girl
Hoffnungsschimmer
Französische Comedyserie
(vom 24.2.2023)
4.25 Derby Girl
Jetzt erst recht
Französische Comedyserie
(vom 24.2.2023)
4.50 Derby Girl
Alles im Eimer
Französische Comedyserie
(vom 24.2.2023)
\u2003
5.20 Derby Girl
Tomatina!
Französische Comedyserie
(vom 24.2.2023)
5.50 Derby Girl
-6.10 Auge um Auge...
Französische Comedyserie
(vom 24.2.2023)
(Der Spielfilm "Ananas Express" entfällt.)
Donnerstag, 05.03.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
6.10 Die glorreichen 10
Die sagenumwobensten Gestalten der Geschichte
(vom 12.1.2020)
6.55 Die Wicherts von nebenan
Eberhards Gesundheit
(ZDF 9.10.1995)
7.45 Löwenzahn Classics
Wasser gibt's nicht überall
(ZDF 14.1.1990)
(Die Sendung "Dein Körper, deine Grenzen?" entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.05 Uhr wie vorgesehen.)
.......................................................
15.40 Suits Bitte Folgenänderung beachten:
Verlieren, um zu gewinnen
Legal-Drama
(vom 17.10.2025)
16.20 Suits Bitte Folgenänderung beachten:
Paare und Partner
Legal-Drama
(vom 17.10.2025)
(Die Folgen 'Private Einsichten' verschiebt sich auf Freitag, 06.03.2026. Die Folge 'Neupositionierung' wurde auf Freitag, 27.02.2026, vorgezogen.)
\u2003
Freitag, 06.03.
15.45 Suits Bitte Folgenänderung beachten:
Private Einsichten Legal-Drama
(vom 17.10.2025)
(Die Folge 'Partnerwahl' wurde auf Freitag, 27.02.2026, vorgezogen.)
