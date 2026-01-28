Bad Wimpfen (ots) -Ab dem ersten April 2026 erhalten alle Mitarbeiter von Lidl in Deutschland einen teamlidl-Rabatt von fünf Prozent auf ihren täglichen Einkauf (1) (beschränkt auf ein monatliches Einkaufslimit) in allen über 3.250 deutschen Lidl-Filialen."Das teamlidl, also alle 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind das Herzstück von Lidl. Ohne sie und ihren tollen Einsatz wäre es nicht möglich, beste Qualität zu besten Preisen in Deutschland anzubieten und unserer Verantwortung als Grundversorger verlässlich nachzukommen", begründet Marco Monego, Geschäftsleitung Personal der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, die Entscheidung und erklärt ferner: "Wir sind überzeugt davon, dass sich Engagement und Loyalität auszahlen müssen. Daher sagen wir mit dem teamlidl-Rabatt Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Mit dieser Maßnahme trägt Lidl als attraktiver Arbeiter seinen Anteil dazu bei, dass die täglichen Kosten für seine Belegschaft sinken und schafft damit einen spürbaren Mehrwert.Lidl als Arbeitgeber lohnt sich jedoch schon lange:Der Lebensmitteleinzelhändler bietet einen übertariflichen Lidl-Mindesteinstiegslohn von 15 Euro brutto pro Stunde, unbefristete Arbeitsverträge, hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten mit attraktivem Gehalt, sechs Wochen Urlaub pro Jahr und ein umfangreiches Vorsorgeportal, das die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge sowie eine Berufsunfähigkeits- und Krankenzusatzversicherung bietet. Ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement mit Gesundheitstagen, Rückenkursen sowie vergünstigten Sportkonditionen ergänzt zusätzlich das attraktive Anstellungspaket für die Mitarbeiter.Ein Einsatz für seine Mitarbeiter, der sich lohnt. Lidl ist als Arbeitgeber mittlerweile vielfach prämiert worden. Unter anderem mit der wiederholten Top Employer Auszeichnung, dem "Universal Fair Pay Leader" und dem Siegel "Gesunder Arbeitgeber".Mehr Informationen zu Lidl als Arbeitgeber unter jobs.lidl.deWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Disclaimer: Details hinsichtlich Ausgestaltung und Voraussetzungen für den Mitarbeiterrabatt sind unternehmensintern geregelt.(1) Gültig ab dem 01.04.26. Ausgenommen Tabakwaren, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, Säuglingsanfangsnahrung, Pfand, CO2-Zylinder, Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten sowie die Rettertüte.Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6205536