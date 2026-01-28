München (ots) -- Gültigkeit der Vorjahresvignetten nur noch bis 31. Januar- Strafen von 200 Euro und mehr bei fehlender oder ungültiger Vignette- Österreich-Maut um knapp drei Prozent gestiegen, Schweiz-Vignette zum Preis des Vorjahres erhältlich(ADAC Medien und Reise GmbH) Für Autoreisen in oder durch die beiden Alpenländer ist es wichtig, die Vignettenpflicht im Blick zu behalten. Jahresvignetten 2025 für Österreich und die Schweiz sind nur noch bis einschließlich Samstag, den 31. Januar 2026, gültig. Dies gilt auch für die digitalen Jahresvignetten für Österreich. Ab 1. Februar werden ausschließlich die neuen Vignetten für 2026 anerkannt.Anders ist es bei der slowenischen Jahresvignette: Sie ist 12 Monate ab dem gewünschten Beginn gültig (z.B. 01.05.2025 bis inkl. 01.05.2026). Vignetten für Slowenien gibt es ausschließlich digital. Die 1-Tages- und die 10-Tages-Vignette genauso wie Streckenmaut-Tickets für österreichische Tunnel und Alpenpässe sind auch kurzfristig mit sofortiger Gültigkeit im ADAC Mautportal (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette) online erhältlich.Wer ohne gültige Vignette unterwegs ist, muss mit hohen Strafen rechnen. In Slowenien können diese bis zu 600 Euro betragen. In Österreich beginnen die Bußgelder für Mautvergehen bei 200 Euro, und Manipulationen an der Vignette werden doppelt so teuer geahndet. In der Schweiz fallen 200 Franken zusätzlich zum Preis der Vignette an.Die österreichischen Vignettenpreise haben sich für 2026 erhöht. Der Preis für die Pkw-Jahresvignette beträgt nun 106,80 Euro, für zwei Monate 32,10 Euro. Die 10-Tages-Vignette kostet jetzt 12,80 Euro. Die 1-Tages-Vignette liegt bei 9,60 Euro.Wer eine Jahresvignette für die Schweiz braucht, muss beim Kauf in Deutschland 44 Euro bezahlen. In der Schweiz kostet sie nach wie vor 40 Franken. In Slowenien kostet eine Jahresvignette für den Pkw 117,50 Euro, für einen Monat sind 32 Euro und für 7 Tage 16 Euro fällig.Vorsicht bei unseriösen Online-Anbietern: Sie rufen teilweise mehr als das Doppelte des regulären Preises auf!Streckenmaut 2026 für Pässe und Tunnels in Österreich angehobenFür die wichtigen Alpenübergänge wie z.B. Brenner-, Tauern- oder Pyhrn-Route ist häufig eine Streckenmaut fällig. Auch deren Preise wurden für 2026 mehrheitlich angehoben:- A 9 Gleinalm: 12 Euro (bisher 11,50 Euro)- A 9 Bosruck: 7 Euro (wie 2025)- A 10 Tauern/Katschberg: 15 Euro (bisher 14,50 Euro)- A 13 Brenner: 12,50 Euro (bisher 12 Euro)- S 16 Arlberg: 13 Euro (bisher 12,50 Euro)- A 11 Karawanken: 9 Euro (bisher 8,80 Euro)Weitere Informationen zur Digitalen Vignette, zur Sondermaut und zu Bußgeldern gibt es hier (https://www.adac.de/der-adac/ueber-uns-se/news/reise-unterwegs/vignetten-kaufen/).ProduktangebotDie Vignetten, sowohl in der digitalen als auch in der Klebe-Version, sind in allen ADAC Geschäftsstellen erhältlich; österreichische Streckenmaut-Tickets sowie 1- und 10-Tages-Vignetten, die E-Vignette für die Schweiz und die Autobahngebühr für Slowenien auch kurzfristig im ADAC Mautportal (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/buchung/one-cart/configure/) am PC und mobil am Handy. Sowohl vor Ort in der ADAC Geschäftsstelle wie auch online im ADAC Mautportal sind sie sofort nach dem Kauf oder zum Wunschtermin gültig. Infos zur Buchung und Bezahlung der österreichischen, schweizerischen und slowenischen Mautprodukte in einem gemeinsamen Warenkorb - unkompliziert und in einem Kaufvorgang - sind hier zusammengestellt (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/).Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen können mit der ADAC Mautbox (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/mautbox/) die Zahlung der Maut unkompliziert abwickeln, je nach Boxausführung in Italien (ohne Sizilien), Frankreich, Spanien, Portugal und Kroatien (ohne Istrien).Wohnmobile über 3,5 Tonnen können mit der Camper Mautbox (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/campermautbox/) von ADAC und DKV Mautkosten in zehn europäischen Ländern zusammen abrechnen lassen.Über die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationThomas BiersackT 089 76 76 29 77thomas.biersack@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/6205532