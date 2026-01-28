Linz (www.anleihencheck.de) - Das Währungspaar EUR/CZK legte 2025 um rund 4 % zu, pendelt jedoch seit dem Herbst stabil in einer Range zwischen 24,10 und 24,40, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hauptstütze der tschechischen Krone (CZK) sei der positive Realzins: Trotz sinkender Inflation auf zuletzt 2,1% halte die Notenbank (CNB) den Leitzins vorerst bei 3,50%. Zwar rücke das Inflationsziel von 2% in Sichtweite, doch die Währungshüter werde nach Meinung der Oberbank gewohnt vorsichtig agieren. Während Lebensmittel günstiger würden, würden Dienstleistungen die Preise weiter antreiben. Die Oberbank rechne daher erst bei einer Entspannung im Dienstleistungssektor mit Zinssenkungen. Für Unternehmen mit tschechischen Standorten würden Kurse nahe 24,40 eine gute Gelegenheit bieten, um Lohnkosten abzusichern. Größere Kurssprünge seien aktuell nicht abzusehen. (28.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de