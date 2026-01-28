München (www.anleihencheck.de) - Der Geldpolitische-Kurs der US-Notenbank für diese Woche ist gesetzt, so Eric Winograd, Chief US Economist bei AllianceBernstein.Wichtiger seien in diesen Wochen zwei Fragen: Wie unabhängig bleibe die Federal Reserve (Fed) und wer folge auf den scheidenden US-Notenbankchef Jerome Powell? Die Angriffe Trumps auf hohe Entscheidungsträger wie Gouverneurin Lisa Cook würden zeigen, wie viel auf dem Spiel stehe. Wie er diese politischen Entwicklungen einordne und warum Jerome Powell auch nach seiner Amtszeit eine zentrale Rolle bei der Verteidigung der Unabhängigkeit der Fed einnehmen könnte, erläutere Winograd. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de