Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA steht heute die mit Spannung erwartete FOMC-Entscheidung im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Nach drei Senkungen des Leitzinsbandes in Folge auf zuletzt 3,50% bis 3,75% sei nun mit einem Stillhalten zu rechnen. Dafür sprächen die noch oberhalb des Fed-Ziels liegende Inflation und die Konjunkturzahlen, die in der letzten Zeit mehrheitlich positiv überrascht hätten. Auch der Arbeitsmarkt scheine sich zu stabilisieren, eine größere und nachhaltige Abschwächung der Beschäftigung zeichne sich zumindest nicht ab. Vor diesem Hintergrund sei es nachvollziehbar, dass viele Fed-Vertreter in den letzten Wochen betont hätten, dass es derzeit keine Dringlichkeit bezüglich weiterer Zinssenkungen gebe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
