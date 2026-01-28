Zijin Gold (ISIN: HK0001200002) lässt es krachen: Der globale Goldsektor erlebt eine neue Konsolidierungswelle. Getrieben von Rekordpreisen und üppigen Margen sichern sich große Produzenten strategische Assets. Nun greift Chinas größter Goldförderer zu: Zijin Gold übernimmt den kanadischen Minenbetreiber Allied Gold vollständig in bar - und baut damit seine Präsenz in Afrika massiv aus. Milliarden-Deal in bar Zijin Gold hat sich mit Allied Gold auf eine Übernahme zu 44 CAD je Aktie geeinigt. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
