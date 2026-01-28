DAX Prognose für Mittwoch, 28.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.008 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich wurde das Tageshoch formatiert. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch abwärts. Der Index schaffte es sich knapp unter der 24.900 Punkte-Marke zu stabilisieren und wieder über diese Marke zu laufen. Den Bullen gelang es trotz mehrfacher Versuche nicht, den Index wieder in den Bereich der 25.000 Punkte-Marke zu schieben. Am Nachmittag setzten Gewinnmitnahmen ein, der DAX schaffte es zum Xetra Schluss eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, aber diese hatte keine Substanz. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst seitwärts weiter. Der Index formatierte das Tagestief im späten Handel. Der DAX ging bei 24.861 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

Key Takeaways

DAX unter wichtigen Durchschnittslinien - Momentum fehlt Der DAX notiert aktuell unter der SMA20 und SMA200 im Stundenchart. Mehrere Versuche, die 25.000-Punkte-Marke zurückzuerobern, sind gescheitert. Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung ist deutliches Momentum erforderlich. Seitwärts bis abwärts gerichtete DAX Prognose überwiegt Auf Basis der technischen Lage liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario bei 60 - Kritisch bleibt der Bereich um 24.954 Punkte. Unterhalb dieser Marke rücken Unterstützungen bei 24.750 und 24.600 Punkten in den Fokus. Anlegerstimmung im Bereich "Greed" - erhöhte Rückschlaggefahr Der Fear-and-Greed-Index steht bei 64 Punkten und signalisiert eine zunehmend optimistische Marktstimmung. In Kombination mit der technischen Schwäche erhöht dies das Risiko kurzfristiger Korrekturen im DAX. Der DAX ist gestern Morgen bei 25.008 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vorbörslich wurde das Tageshoch markiert. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein. Der Index konnte sich zunächst knapp unterhalb der Marke von 24.900 Punkten stabilisieren und diese im weiteren Verlauf kurzfristig zurückerobern. Mehrere Versuche der Bullen, den DAX erneut über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten zu schieben, scheiterten. Am Nachmittag dominierten Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Zwar konnte zum Xetra-Schluss eine kleine technische Entlastungsbewegung abgebildet werden, diese erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Der Xetra-Handel endete mit einem Tagesverlust. Nachbörslich bewegte sich der DAX zunächst seitwärts, bevor im späten Handel das Tagestief formatiert wurde. Der Tagesschluss lag bei 24.861 Punkten. DAX Aktuell: Marktbreite und Einzelwerte Per Xetra-Schluss (27.01.2026) notierten 18 DAX-Werte im Plus, 22 Titel schlossen mit Abschlägen. Top-Gewinner im DAX: Fresenius SE: +3,29 %

Rheinmetall: +2,61 %

Commerzbank: +2,04 % Schwächste DAX-Werte: GEA Group: -3,32 %

SAP: -2,96 %

Schwächste DAX-Werte: GEA Group: -3,32 %

SAP: -2,96 %

Deutsche Börse: -2,80 %

