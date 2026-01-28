Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 28.01.26 - Aktuelle Einschätzung

Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.898 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag zunächst übergeordnet seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief formatiert, das direkt wieder zurückgekauft worden ist. Es ging von hier an und über die 25.900 Punkte-Marke, über die sich der Index hat festsetzen können. Im Rahmen des Frühhandels hat sich der Index weiter erholen können und ist im Zuge dessen über die 26.100 Punkte-Marke gelaufen.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

Bullische Grundstruktur bestätigt Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart bleibt die Nasdaq Analyse klar bullisch, solange der Index oberhalb der SMA20 notiert. Rücksetzer werden aktuell gekauft, was die positive Marktstruktur stützt.

26.200 Punkte als kurzfristige Entscheidungsmarke Die heutige Nasdaq Prognose hängt maßgeblich davon ab, ob sich der Index über der 26.200-Punkte-Marke etablieren kann. Oberhalb dieser Zone eröffnen sich weitere Aufwärtsziele bis in den Bereich 26.450 Punkte.

Seitwärts bis aufwärts gerichtetes Basisszenario Auf Basis des aktuellen Setups überwiegt ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario mit einer leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse (55 - Bull-Szenario) bei einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.806 und 26.391 Punkten.

In unserer heutigen Nasdaq Prognose analysieren wir die aktuelle Marktlage des US-Technologieindex auf Basis technischer Kriterien. Die folgende Nasdaq Analyse berücksichtigt die Kursentwicklung, relevante gleitende Durchschnitte sowie konkrete Handelsmarken für den heutigen Handelstag.

Rückblick - Nasdaq Kursentwicklung am Vortag

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.898 Punkten. Der Handel verlief zunächst übergeordnet seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen US-Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief ausgebildet, das jedoch direkt wieder zurückgekauft wurde.

Im Anschluss konnte sich der Index stabil über der 25.900-Punkte-Marke festsetzen. Im frühen Handel setzte sich die Erholung fort, wodurch der Nasdaq dynamisch über 26.100 Punkte anstieg.

Marktdaten im Überblick

Kennzahl 27.01. 26.01. Tageshoch 26.010 25.823 Tagestief 25.814 25.476 Tagesschluss 25.971 25.735 Tagesrange (Punkte) 196 347

