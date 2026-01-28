Industrie- und Edelmetalle erleben aktuell einen Aufschwung wie seit vielen Jahren nicht mehr. Eine Auswahl an Aktien, Fonds und Derivaten zusammengestellt, mit der Anleger am Superzyklus teilnehmen können. Die Rohstoffmärkte kennen derzeit fast nur eine Richtung: nach oben. Silber, Kupfer, Zinn und seltene Metalle markieren ein Rekordhoch nach dem anderen. Doch der Superzyklus der Jahre 2025 und 2026 ist mehr als ein klassischer Rohstoffboom. Er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE