Berlin/Saarbrücken (ots) -Als Marktführer für interaktive Content-Formate im Medienumfeld weitet Riddle sein Portfolio mit Convert by Riddle nun auch für Marken, Agenturen und im Employer Branding-Bereich aus. Contentbird fokussiert sich zukünftig auf das Kerngeschäft seiner Content Operations Software, die intelligente Tools, Prozesse und AI-Assistenten für Marketingteams zur Verfügung stellt.Riddle, Europas Marktführer für Quizzes bei Publishern und Medienhäusern, hat Convert, das erfolgreiche Angebot von Tippspielen und Adventskalendern im deutschsprachigen Raum von Contentbird übernommen. Mit der Übernahme werden zwei etablierte Engagement-Lösungen für interaktiven Content zusammengeführt, die seit Jahren digitale Formate für Medien, Publisher und Markenanbieter bereitstellen.Im Mittelpunkt der Akquisition steht, bewährte Interaktionsformate wie Tippspiele, Adventskalender und Gewinnspiele langfristig weiterzuentwickeln und auf eine stabile, skalierbare technische Basis zu stellen. Kund:innen profitieren künftig von der technologischen Stärke, Reichweite und Branchenkenntnis von Riddle sowie von der spezialisierten Format-Expertise von Convert.Contentbird Convert wird zu Convert by Riddle. Unter diesem Namen bleibt Convert als eigenständiges, spezialisiertes Angebot erhalten und fokussiert sich weiterhin auf Tippspiele, Adventskalender und saisonale Kampagnenformate - insbesondere für den Einsatz bei Marken, Agenturen, Personal-Entscheidern, aber auch Publishern und Medienhäusern im deutschsprachigen Raum."Mit Convert by Riddle führen wir zusammen, was inhaltlich perfekt zusammenpasst", sagt Boris Pfeiffer, Gründer und CEO von Riddle. "Riddle steht für skalierbare Quiz- und Interaktionslösungen, Convert für langjährig erprobte Tippspiel- und Kampagnenformate. Gemeinsam schaffen wir eine zukunftssichere Plattform für interaktiven Content, der verschiedenste Akteure befähigt, ohne großes Risiko und ohne langwierige IT-Prozesse, digitale Inhalte interaktiv zu gestalten und damit Engagement auch kurzfristig zu fördern."contentbird.io Gründer, Nicolai Kuban, erklärt den strategischen Schritt der Fokussierung auf operationale Content-Software: "Convert und Riddle sind ein guter Match. Unser Ziel bei contentbird ist es, Marketingteams mit einer leistungsstarken KI-gestützten Content-Operations-Software auszustatten, die sie dabei unterstützt, sich online zu differenzieren und bessere Inhalte schneller zu erstellen und kanalübergreifend zu verbreiten. Indem wir Strategie, Prozesse, Teams und künstliche Intelligenz auf einer zentralen Plattform zusammenbringen, wird die digitale Content-Arbeit nachhaltig transformiert."Bestehende Kund:innen von Convert können ihre Formate weiterhin nutzen und profitieren schrittweise von technischen Verbesserungen, höherer Stabilität und neuen Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig eröffnet Convert by Riddle neue Perspektiven für innovative Kampagnenformate und eine noch engere Verzahnung mit dem Riddle-Ökosystem.Über Convert by RiddleConvert by Riddle ist das spezialisierte Angebot für Tippspiele, Adventskalender, saisonale Kampagnenformate und Gewinnspiele. Die Plattform richtet sich an Brands, Publisher und Medienhäuser im deutschsprachigen Raum und baut auf der langjährigen Erfahrung von Convert auf - nun ergänzt durch die technologische Basis von Riddle.Über Riddlewww.riddle.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, Online-Daten so zu nutzen, dass diese ihre Nutzer und Nutzerinnen besser verstehen. Das Online-Unternehmen bietet innovative, interaktive Tools für die Erstellung von Quizzen, Persönlichkeitstests, Mini-Games oder Umfragen, die sich nahtlos in Websites einbinden lassen.Die Lösungen steigern nicht nur das Userengagement, sondern ermöglichen auch eine differenzierte Datenerfassung. Über integrierte Formulare zur Lead-Generierung kombinieren Riddle Quizantworten und -ergebnisse mit den Informationen, die zuvor in Formulare eingegeben wurden. So können umfassende Kundenprofile erstellt werden. Wir haben uns verpflichtet, die höchsten Datenschutzstandards zu gewährleisten und sind vollständig DSGVO-konform und ISO 27001 zertifiziert. Ziel ist es, das Rätsel für Websitebetreiber zu lösen, wer die Nutzerschaft ist und gleichzeitig eine unterhaltsame digitale Umgebung für sie schaffen.Pressekontakt für Riddle Technologies:Cookie Communications GmbHKathrin MüllerT: +49 (0) 40 286 686 117E: kathrin.mueller@cookiecomms.comOriginal-Content von: Riddle Technologies AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165911/6205622