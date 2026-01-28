Wichtige Highlights

- Rekord-Quartalsumsatz von 17,2 Mio. $, ein Anstieg von 112 % gegenüber Q2 FY25 und ein Anstieg von 21 % gegenüber Q1 FY26

- Rekord-Quartals-Cash-Einnahmen von 18,4 Mio. $, entsprechend einem Anstieg von 149 % gegenüber Q2 FY25 und einem Anstieg von 43 % gegenüber Q1 FY26

- Positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 2,5 Mio. $ im Q2

- Abschluss einer Doppelnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: PR8.F) am 13. Oktober 2025, wodurch die Liquidität und der Zugang für europäische Investoren verbessert wurden

- Abschluss eines exklusiven Import-, Herstellungs- und Liefervertrags mit Curaleaf International für das Que Medical Inhalation Device in Australien

- Veröffentlichung der ersten in Australien hergestellten GMP-MDMA-Kapseln zur Belieferung klinischer Studien in Victoria und autorisierter Verschreiber in Queensland, mit Erfüllung von Bestellungen für über 400 Patientendosen

- Platzierung im Deloitte Technology Fast 50 Australia 2025 am 24. November 2025, in Anerkennung eines Umsatzwachstums von 452 % von Finanzjahr 2022-2024 in der Kategorie Healthcare Technology / Life Sciences

- Zweite Lieferung von in Australien hergestellten GMP-MDMA-Kapseln an Victorias Eastern Health zur Unterstützung einer klinischen Studie im öffentlichen Gesundheitswesen zur Behandlung therapieresistenter PTBS in Kombination mit Borderline-Persönlichkeitsstörung

- Sicherung eines Herstellungs- und Liefervertrags mit Remidose, wodurch Bioxyne als First Mover in Costa Rica und Panama positioniert wird, mit einem potenziellen jährlichen Umsatz von über 1 Mio. A$ nach regulatorischen Genehmigungen

- Sicherung von 848.250 £ (ungefähr 1,6 Mio. A$) an nicht-verwässernder Finanzierung von South of Scotland Enterprise zur Errichtung einer neuen GMP-Produktionsstätte in den Scottish Borders

- Positive regulatorische Entwicklungen in wichtigen Märkten, einschließlich einer potenziellen Neueinstufung von Cannabis in den USA in Schedule III, laufender Reformen in Deutschland und des medizinischen Cannabis-Rahmens im Vereinigten Königreich

- 7,6 Mio. $ an liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2025

28. Januar 2026 / IRW-Press / Bioxyne Limited (ASX: BXN) ("Bioxyne" oder "das Unternehmen"), ein australisches Pharmaunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Arzneimittel und aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe, freut sich, eine starke Preformance im Q2 FY26 zu berichten.

Anhaltendes Wachstum bei Breathe Life Sciences (BLS) Australia, mit steigender Nachfrage nach seinem Cannabis-Portfolio, einschließlich Blüten, Ölen, Vapes, Pastillen und dem neu eingeführten Que Medical Inhalation Device (QMID), trieb die Umsatzergebnisse. Die internationale Expansion trug erheblich bei, mit zusätzlicher Rechnungsstellung aus den deutschen Bestellungen (2,9 Mio. A$ im Q2), der Curaleaf-Partnerschaft und MDMA-Lieferungen. Das Psychedelika-Segment entwickelte sich mit den MDMA-Veröffentlichungen und -Lieferungen zu einem Wachstumstreiber.

Der Bestand erhöhte sich von 6,1 Mio. $ in Q1 FY26 auf 11,5 Mio. A$, mit einer weiteren Investition zur Deckung der geplanten Nachfrage in H2 des Kalenderjahres 2026. Darüber hinaus hat das Unternehmen für noch zu erhaltende Produkte Vorauszahlungen geleistet. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden effektiv gesteuert und erhöhten sich auf 4 Mio. A$ (2,5 Mio. $ zum Geschäftsjahresende FY25), was geringer ist als der Umsatzanstieg und durch verbesserte Zahlungsbedingungen und Inkassoprozesse erreicht wurde.

Die Investitionsausgaben (Capex) beliefen sich im Quartal auf 0,7 Mio. $ und wurden hauptsächlich in Infrastrukturverbesserungen in Australien sowie in die initiale Planung für die UK-Anlage investiert.

Chief Executive Officer Sam Watson kommentierte:

"Q2 FY2026 hat eine weitere starke Leistung erbracht, mit Rekord-Quartalsumsatz bei gleichzeitig positivem operativem Cashflow. Diese Ergebnisse spiegeln die fortgesetzte Umsetzung unseres disziplinierten und skalierbaren Geschäftsmodells wider. Mit sich beschleunigender Nachfrage über unseren diversifizierten geografischen Fußabdruck hinweg und einer starken Bilanz, die die strategischen Investitionen unterstützt, die wir bereits in Fertigungskapazitäten und Lagerbestände getätigt haben, bleiben wir fest auf Kurs, unsere FY2026-Guidance von 65-75 Mio. $ Umsatz und 11,5-13,5 Mio. $ zugrunde liegendem EBITDA zu erreichen."

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug eines insg. 12-seitigen Berichtes. Der gesamte englische Originaltext kann hier abgerufen werden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03049455-2A1649915&v=undefined

Genehmigt durch den Vorstand von Bioxyne Limited zur Veröffentlichung über die ASX.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Bioxyne Limited NWR Communications

Sam Watson Melissa Tempra

Chief Executive Officer Media & Investor Relations

mailto:info@bioxyne.com

melissa@nwrcommunications.com.au

Über Bioxyne Limited

Bioxyne Limited ist ein australisches Pharmaunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Arzneimittel und aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe. Über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences expandiert Bioxyne in die Produktion psychedelischer Verbindungen für den therapeutischen Einsatz.

Über Breathe Life Sciences

Breathe Life Sciences ("BLS") ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bioxyne Ltd (BXN:ASX) sowie ein GMP-lizenzierter Hersteller, Großhändler, Importeur und Exporteur kontrollierter Substanzen (S3, S4, S8, S9), einschließlich medizinischem Cannabis, Psilocybin und MDMA.

BLS wurde 2018 gegründet und hat sich schnell zu einem multinationalen Unternehmen mit Fokus auf alternative Therapeutika und Prüfpräparate entwickelt. Der Unternehmenshauptsitz befindet sich in Sydney, mit operativen Tätigkeiten sowie lizenzierter Herstellung, Lagerhaltung, Import/Export, Vertrieb und Distributionszentren in Queensland (Australien), Nagoya (Japan), Manchester (UK) und Prag (Tschechien).

Das Geschäftsmodell von BLS konzentriert sich auf die Herstellung von Arzneimitteln in Enddosierungsform sowie auf Vertrieb und Distribution. BLS bezieht Rohstoffe und API von Lieferanten auf fünf Kontinenten und ist der marktführende Hersteller therapeutischer Produkte in Australien, darunter Cannabis, MDMA und Psilocybin.

Außerhalb Australiens ist die BLS Group in den Bereichen Pharmazeutika, medizinisches Cannabis, Verbraucher-Gesundheitsprodukte und neuartige Lebensmittel (CBD) tätig. In Großbritannien, Europa und Japan übt das Unternehmen die folgenden Aktivitäten aus:

Eigentümer der Marke Dr Watson in Großbritannien, Japan, Australien und Neuseeland. International anerkannt für seine cannabisbasierten Nahrungsergänzungsmittel, Gesundheitsprodukte und verschreibungspflichtigen Cannabisarzneimittel. Auftragsarzneimittelherstellung und White-Label-Herstellung von regulierten Arzneimitteln, therapeutischen Produkten, Medizinprodukten, Verbraucher-Gesundheitsprodukten und aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen. BLS stellt über 200 der medizinischen Cannabis-Marken Australiens her. Import, Export und Großhandel mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, Ausgangsstoffen, patientenfertigen Arzneimitteln und/oder Verbraucher-Gesundheitsprodukten in Australien, Japan, Großbritannien, den USA und Europa. Forschung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel. Direktvertrieb über Online- und Großhandelskanäle von verbrauchereigenen Marken von BLS, wie z. B. Dr Watson

Unternehmen: bioxyne.com

Australien: bls.com.au

International: breathelifesciences.com

Vereinigtes Königreich: drwatsoncbd.com

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können hier den englischen Originaltext finden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03049455-2A1649915&v=undefined



