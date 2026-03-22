Bioxyne Limited hebt Prognose an - Jazz Pharma mit Kaufempfehlung: Zwei Aktien für das Biotech-Comeback

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Ein stärker als erwartetes erstes Halbjahr veranlasst Bioxyne Limited, seine Ergebnisprognose anzuheben. Während das australische Unternehmen seine Aktivitäten rund um alternative Therapeutika ausbaut, zeigen Analystenupdates bei Jazz Pharmaceuticals, wie dynamisch der globale Spezialpharmasektor derzeit bewertet wird.

Prognoseanhebung rückt Bioxyne stärker ins Blickfeld

Der australische Pharma- und Biotechnologieanbieter Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6 | ISIN: AU000000BXN6) hat nach einem unerwartet starken ersten Halbjahr seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich angehoben.

Das Unternehmen erwartet nun ein höheres bereinigtes EBITDA als ursprünglich prognostiziert. Hintergrund ist eine operative Entwicklung, die über den Erwartungen lag, sowie eine Verbesserung der Margen im laufenden Geschäft. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr blieb hingegen unverändert.

Die Halbjahreszahlen zeigen eine klare Dynamik: Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis entwickelten sich deutlich stärker als im Vorjahr. Für ein Unternehmen aus dem Biotech- und Spezialpharmasektor gilt eine solche Kombination aus Wachstum und steigender Profitabilität als wichtiger Schritt in der Unternehmensentwicklung.

CEO Sam Watson erklärte dazu: "Dieses Gewinn-Upgrade spiegelt die Arbeit wider, die geleistet wurde, um die Margen zu verbessern und das Geschäft effizient zu skalieren. Da sich der Umsatz im Einklang mit unseren Erwartungen entwickelt und die Profitabilität deutlich über dem liegt, was wir erwartet hatten, sind wir gut positioniert, ein starkes Gesamtjahresergebnis zu liefern."

Fokus auf alternative Therapeutika

Bioxyne positioniert sich als spezialisiertes Pharmaunternehmen mit Fokus auf innovative Wirkstoffe und neue therapeutische Ansätze. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences, die pharmazeutische Wirkstoffe produziert und vertreibt. Das Unternehmen verfügt über regulatorische Genehmigungen für kontrollierte Substanzen und ist unter anderem im Bereich medizinisches Cannabis sowie psychedelischer Wirkstoffe aktiv.

Zu den Substanzen, mit denen Breathe Life Sciences arbeitet, gehören Psilocybin und MDMA. Beide Wirkstoffe werden weltweit zunehmend im Rahmen klinischer Studien untersucht, etwa für die Behandlung von Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen oder anderen schweren psychischen Erkrankungen.

Internationale Produktion und eigene Marken

Bioxyne baut seine internationale Präsenz zunehmend aus. Produktions- und Vertriebsstrukturen bestehen nicht nur in Australien, sondern auch in Europa und Asien. Diese geografische Diversifikation ermöglicht es dem Unternehmen, verschiedene regulatorische Märkte zu bedienen. Neben der pharmazeutischen Produktion setzt Bioxyne auch auf eigene Marken. Ein Beispiel ist die Gesundheitsmarke Dr Watson, unter der Produkte über Großhandelskanäle und Onlineplattformen vertrieben werden.

Der Ansatz kombiniert klassische pharmazeutische Produktion mit einem stärker markenorientierten Vertrieb im Gesundheitssektor.

Spezialpharma im globalen Wettbewerb

Der Markt für spezialisierte Pharma- und Biotechunternehmen ist breit gefächert und reicht von kleineren Innovationsfirmen bis zu globalen Spezialpharma-Konzernen.

Ein Beispiel für einen etablierten Branchenvertreter ist Jazz Pharmaceuticals (WKN: A1JS1K | ISIN: IE00B4Q5ZN47). Das Unternehmen entwickelt Medikamente für schwere und seltene Erkrankungen. Zu den wichtigsten Produkten gehören unter anderem Xywav und Xyrem, die zur Behandlung übermäßiger Tagesschläfrigkeit bei Patienten mit Narkolepsie eingesetzt werden. Weitere Medikamente sind Epidiolex, eine Cannabis-basierte Therapie für bestimmte Formen der Epilepsie, sowie Zepzelca, ein Krebsmedikament zur Behandlung bestimmter Lungenkarzinome. Weitere Produkte wie Defitelio, Rylaze oder Vyxeos richten sich an Patienten mit seltenen oder schwer behandelbaren Erkrankungen, darunter bestimmte Leukämieformen oder das hepatische Venenverschluss-Syndrom.

Positive Analystensignale für Jazz Pharmaceuticals

Der Spezialpharmakonzern steht derzeit im Fokus von Analysten. Mehrere Banken haben zuletzt ihre Kursziele für Jazz Pharmaceuticals angehoben. Morgan Stanley bestätigte eine Overweight-Einstufung und erhöhte das Kursziel leicht. Deutsche Bank hob ihr Kursziel deutlicher an und bekräftigte ihre Kaufempfehlung. Auch Bank of America blieb bei einer positiven Einschätzung und erhöhte ihr Kursziel ebenfalls.

Zwei unterschiedliche Entwicklungsphasen im selben Sektor

Der Vergleich zwischen Bioxyne und Jazz Pharmaceuticals zeigt zwei unterschiedliche Entwicklungsstufen innerhalb des Spezialpharmamarktes. Einerseits große Spezialpharmaunternehmen mit globalem Vertrieb, andererseits kleinere, wachstumsorientierte Firmen, die sich auf neue therapeutische Bereiche oder spezialisierte Produktion konzentrieren. Mit der angehobenen Prognose und dem Ausbau seiner Aktivitäten rund um alternative Therapeutika setzt Bioxyne derzeit operative Signale, die das Unternehmen innerhalb dieses dynamischen Marktes stärker sichtbar machen könnten.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20554725-bioxyne-hebt-ebitda-prognose-starkem-halbjahr-deutlich

https://www.bitget.com/news/detail/12560605228978

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Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

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