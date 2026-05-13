50-Millionen-Dollar-Deal: Bioxyne greift im deutschen Cannabis-Markt an

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Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6, ISIN: AU000000BXN6) hat sich einen neuen Großauftrag in Europa gesichert. Das australische Unternehmen hat über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) eine zweijährige Liefervereinbarung mit dem deutschen Pharmaunternehmen ADREXpharma GmbH geschlossen. Das Gesamtvolumen liegt bei 50 Millionen US-Dollar. Geliefert werden GMP-zertifizierte medizinische Cannabisprodukte für den deutschen Markt.

Der Vertrag umfasst eine Mindestabnahme von 25 Millionen US-Dollar in den ersten zwölf Monaten. Anschließend verlängert sich die Vereinbarung automatisch um weitere zwölf Monate. Für Bioxyne schafft das eine klare Umsatzperspektive und einen definierten Vertriebsweg nach Europa.

Geliefert werden Cannabisblüten sowie weitere Produkte aus australischer GMP-Produktion. Die Mengen sollen über das bestehende Vertriebsnetz von ADREX in Deutschland vermarktet werden. Die neue Vereinbarung erweitert die erste Lieferpartnerschaft, die beide Unternehmen im Juni 2025 geschlossen hatten. Hintergrund ist die steigende Nachfrage nach GMP-zertifizierten Cannabisprodukten in Europa.

Zudem erhält ADREX exklusive Vertriebsrechte für die Marke Dr Watson in Deutschland. Damit stärkt Bioxyne seine Position im größten europäischen Markt für medizinisches Cannabis weiter.

Partnerschaft als Türöffner für neue Therapiebereiche

Bioxyne-CEO Sam Watson sieht in der neuen Vereinbarung einen wichtigen Schritt für die internationale Expansion. "Diese erweiterte Liefervereinbarung mit Adrex spiegelt das Ausmaß und die Dynamik wider, die wir in neuen Märkten aufbauen, und stärkt unsere Position in wichtigen regulierten europäischen Märkten, während wir unser breiteres Pharma-Portfolio weiter ausbauen."

Zugleich verweist Watson darauf, dass das Unternehmen seine Aktivitäten über Cannabis hinaus ausweiten will. "Während Cannabis heute noch den größten kommerziellen Teil des Bioxyne-Geschäfts ausmacht, treiben wir aktiv Möglichkeiten voran, in zusätzliche Arzneimittel und kontrollierte Substanzen mit etablierten und aufkommenden therapeutischen Anwendungen zu expandieren."

Auch die Wahl des Partners sei strategisch wichtig. "Die starke Präsenz und Expertise von Adrex in den europäischen Pharmamärkten macht das Unternehmen zu einem natürlichen Partner, während wir in neue Therapiebereiche expandieren wollen."

ADREXpharma-CEO Nicole Broockmann betont die operative Zusammenarbeit der vergangenen Monate. "In den vergangenen sechs Monaten haben wir gemeinsam mit Bioxyne und BLS eine starke Grundlage geschaffen, die Produktqualität verbessert, die Lieferkette gestärkt und die operativen Strukturen aufgebaut, die notwendig sind, um langfristiges Wachstum in Deutschland zu unterstützen."

Deutschlands Markt wächst dynamisch

Nach Einschätzung von Broockmann eröffnet die neue Vereinbarung erhebliches Wachstumspotenzial. "Diese Vereinbarung positioniert beide Unternehmen so, dass sie eine skalierbare Plattform aufbauen können, die zu einem bedeutenden Anbieter im schnell wachsenden deutschen Markt für medizinisches Cannabis werden kann, der inzwischen auf mehr als 200 Tonnen pro Jahr geschätzt wird."

Dabei sieht ADREX Vorteile in der Kombination aus Produktion und Vertrieb. "Die GMP-Produktionskapazitäten von Bioxyne schaffen zusammen mit unserer lokalen Vertriebsexpertise und unserem Apothekennetzwerk eine starke Partnerschaft, um die steigende Patientennachfrage im Markt zu bedienen."

Für Bioxyne passt der Ausbau der Partnerschaft in die langfristige Strategie. Das Unternehmen will seine GMP-zertifizierte Produktions- und Lieferplattform in regulierten internationalen Märkten weiter skalieren. Im Fokus stehen dabei insbesondere Europa, Deutschland und Großbritannien. Rückenwind liefern die steigende Patientennachfrage sowie sich weiterentwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen.

Gleichzeitig nutzt Bioxyne seine bestehende Cannabisplattform als Basis, um künftig ein breiteres Portfolio pharmazeutischer Produkte und kontrollierter Substanzen aufzubauen.

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Quellen:

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/bioxyne-sichert-sich-exklusiven-liefervertrag-ueber-50-mio-aud-mit-adrex-fuer-den-deutschen-markt-ce7f5bd9de8af026

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Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

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Enthaltene Werte: AU000000BXN6