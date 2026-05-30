Millionen-Liefervertrag für den deutschen Markt: Bioxyne Limited meldet operativen Durchbruch

Anzeige / Werbung

Der australische Pharma-Konzern Bioxyne Limited hat einen zweijährigen Exklusivvertrag im Wert von 50 Millionen Australischen Dollar (AUD) mit der deutschen ADREXpharma GmbH unterzeichnet. Der Kontrakt sichert dem Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) einen direkten, großvolumigen Vertriebskanal in den am schnellsten wachsenden Markt für medizinisches Cannabis in Europa. Das stark regulierte Marktumfeld in Deutschland sorgt damit für eine spürbare Dynamik im gesamten europäischen Biotech-Sektor.

Finanzielle Planungssicherheit durch vertragliche Mindestabnahmen

Die Vereinbarung sieht die Lieferung von medizinischen Cannabisprodukten nach Deutschland vor, die in Australien unter den strengen Richtlinien der Good Manufacturing Practice (GMP) hergestellt werden. Für die Aktionäre von Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6 / ISIN: AU000000BXN6) bringt das Abkommen eine erhebliche Stabilisierung der kurzfristigen Bilanz:

Garantierter Mindestumsatz: Innerhalb der ersten 12 Monate ist eine feste Abnahme im Wert von 25 Millionen AUD vertraglich verankert.

Automatische Verlängerung: Nach dem ersten Jahr verlängert sich der Kontrakt ohne erneute Verhandlungen um weitere 12 Monate auf das Gesamtvolumen von 50 Millionen AUD.

Exklusive Markenrechte: ADREXpharma übernimmt die exklusiven Vertriebsrechte für die BLS-Eigenmarke Dr Watson in Deutschland.

Das deutsche Marktvolumen für medizinisches Cannabis wird von Branchenexperten mittlerweile auf mehr als 200 Tonnen pro Jahr geschätzt. Durch die Kooperation koppelt Bioxyne seine Produktionskapazitäten an das bereits etablierte Apotheken- und Kundennetzwerk des deutschen Partners. Dies stellt eine erhebliche Erweiterung der ersten Liefervereinbarung aus dem Juni 2025 dar.

Strategisches Fundament für die Expansion im Pharmasektor

Laut Sam Watson, Chief Executive Officer von Bioxyne, bildet das Cannabis-Geschäft derzeit das kommerzielle Rückgrat des Konzerns. Das Management plant jedoch, die durch diesen Großauftrag generierten Cashflows gezielt für die Erschließung weiterer pharmazeutischer Segmente zu nutzen. Das strategische Ziel ist die Expansion in ein breiteres Portfolio kontrollierter Substanzen und neuartiger Arzneimittel mit etablierten therapeutischen Anwendungen. Neben dem deutschen Kernmarkt bleibt das Vereinigte Königreich im Fokus der europäischen Wachstumsstrategie.

Branchenumfeld: Einordnung im europäischen Biotech-Sektor

Während Bioxyne sich primär auf eine internationale Lieferkette für pflanzliche Präparate stützt, richtet sich der Blick von Branchen-Investoren bei der Suche nach Portfolio-Ergänzungen häufig auch auf forschungsorientierte Unternehmen, die in gänzlich anderen medizinischen Nischen agieren.

So wird im europäischen Raum beispielsweise die an der Schweizer Börse gehandelte Newron Pharmaceuticals S.p.A. (WKN: A0LF18 / ISIN: IT0004147952) ebenfalls regelmäßig von Marktteilnehmern beobachtet. Newron konzentriert sich rein auf die Entwicklung synthetischer Wirkstoffe für Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS). Trotz der fundamental unterschiedlichen Geschäftsansätze - rohstoffbasierter Export auf der einen und klinische Wirkstoffforschung auf der anderen Seite - zeigt der direkte Vergleich, dass die Überwindung hoher regulatorischer Hürden das gemeinsame Kernelement für nachhaltigen Erfolg in diesem investitionsintensiven Markt bleibt.

Hinweis: Nehmen Sie am kommenden ASX Hidden Champions Investor-Webinar teil und lernen Sie zwei aufstrebende australische börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen psychische Gesundheit und Clean Technology kennen. Präsentieren werden Emyria Limited und Sparc Technologies.

Emyria Limited fokussiert sich auf psychische Gesundheit und psychedelisch unterstützte Therapien und expandiert mit spezialisierten Kliniken für moderne Behandlungsansätze bei PTSD und Depressionen.

Sparc Technologies entwickelt graphenverstärkte Industrietechnologien und Lösungen für grünen Wasserstoff mit Fokus auf Industrie-, Energie- und Infrastrukturmärkte.

Die Managementteams geben Einblicke in aktuelle Unternehmensentwicklungen, kommerzielle Fortschritte sowie ihre Wachstumsstrategien für 2026 und darüber hinaus.

Das Live-Webinar beinhaltet zudem eine interaktive Fragerunde und bietet Investoren die Möglichkeit, direkt mit den Unternehmensvertretern in Kontakt zu treten.

Registrierung unter: Hier zum Webinar anmelden

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren - Small- and MicroCap Equity

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren

Dienstag, 9. Juni 2026 | 12:00 - 13:00 Uhr CET

Quellen:

https://www.pressebox.de/pressemitteilung/ir-worldcom-finanzkommunikation-gmbh/bioxyne-sichert-sich-exklusiven-deutschen-liefervertrag-mit-adrex-im-wert-von-50-mio/boxid/1297454

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Bioxyne existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Bioxyne. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Bioxyne können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Bioxyne einsehen: https://bioxyne.com/investor-information/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Bioxyne vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Millionen-Liefervertrag für den deutschen Markt: Bioxyne Limited meldet operativen Durchbruch appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: IT0004147952,AU000000BXN6