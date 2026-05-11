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WKN: A1JWM6 | ISIN: AU000000BXN6 | Ticker-Symbol: PR8
Stuttgart
11.05.26 | 18:32
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Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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BIOXYNE LIMITED Chart 1 Jahr
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BIOXYNE LIMITED 5-Tage-Chart
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Small- & Micro Cap Investment
11.05.2026 16:21 Uhr
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Bioxyne baut LATAM-Präsenz aus und liefert erstmals medizinische Cannabisblüten nach Costa Rica

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Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6, ISIN: AU000000BXN6) hat über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) ein erweitertes Lieferabkommen mit Remidose LATAM abgeschlossen. Bestandteil der Vereinbarung ist die Lieferung von drei Dr Watson Cannabisblüten-Produkten nach Costa Rica. Damit erfolgt erstmals eine internationale Versorgung des regulierten costaricanischen Marktes mit medizinischen Cannabisblüten.

Die neue Vereinbarung erweitert das bereits im Dezember 2025 geschlossene Abkommen und unterstreicht die frühe Nachfrageentwicklung im Markt. Gleichzeitig zeigt die Ausweitung der Zusammenarbeit die enge strategische Abstimmung zwischen Bioxyne und Remidose. Neben Cannabisblüten umfasst die Partnerschaft künftig auch die Lieferung von Cannabis-Pastillen für Costa Rica und Panama. Damit stärkt Bioxyne seine Position in den aufstrebenden LATAM-Märkten weiter.

Die Produktregistrierung in Costa Rica befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Die erste Lieferung der Dr Watson Cannabisblüten soll vor dem 30. Juni 2026 erfolgen. Das Volumen der ersten Rechnung soll dabei mehr als 500.000 Dollar überschreiten. Auf Basis der aktuellen Nachfrageprognosen rechnet das Unternehmen zudem mit Folgeaufträgen - vorbehaltlich regulatorischer Freigaben und der weiteren Marktentwicklung.

Frühe Marktposition eröffnet Chancen in einem jungen LATAM-Markt

Bioxyne-CEO Sam Watson sieht in der raschen Erweiterung der Kooperation ein Zeichen für die Dynamik des Marktes. Er erklärte: "Diese Erweiterung mit Remidose ist ein großartiges Beispiel dafür, wie schnell sich Chancen entwickeln können, sobald man in neuen Märkten präsent ist. Wir haben uns in kurzer Zeit von unserer ursprünglichen Vereinbarung zu einem breiteren Lieferumfang entwickelt, was sowohl die Stärke der Beziehung als auch das Niveau der Nachfrage widerspiegelt, das wir vor Ort sehen."

Zugleich verweist Watson auf die langfristigen Perspektiven in Lateinamerika: "LATAM befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, aber genau darin sehen wir die Chance. Als erster Anbieter von medizinischen Cannabisblüten einer Marke in Costa Rica positionieren wir uns vor konkurrierenden Lieferanten und schaffen die Grundlage für eine Expansion in weitere LATAM-Länder, während sich diese Märkte weiter öffnen."

Auch Remidose-Geschäftsführer Michael Mayne hebt die Bedeutung des Markteintritts hervor. Er sagte: "Wir freuen uns, die allererste Lieferung von medizinischen Cannabisblüten nach Costa Rica durchzuführen, und wir freuen uns besonders, dies mit den Produkten der Marke Dr Watson zu tun. Die ersten Hinweise auf die Nachfrage waren außergewöhnlich stark - so stark, dass die anfänglichen Bestände möglicherweise vollständig vergeben sind, noch bevor die Produkte überhaupt im Markt eintreffen. Dies ist eine spannende Zeit für beide Unternehmen. Wir sehen Costa Rica als Grundlage dafür, Dr Watson und Remidose als führende Anbieter in den LATAM-Märkten zu etablieren."

Regulierte Märkte treiben internationale Expansion voran

Im Rahmen der Vereinbarung wird BLS GMP-produzierte Cannabisblüten unter der Marke Dr Watson liefern und damit die Einführung der Marke in Costa Rica vorantreiben. Der Markt gilt als regulierter Frühphasenmarkt mit noch begrenztem Wettbewerb und langfristigem Wachstumspotenzial. Unterstützt wird dies durch die fortschreitende Regulierung sowie einen steigenden Patientenzugang.

Mit dem Eintritt als erster internationaler Anbieter medizinischer Cannabisblüten - künftig ergänzt durch Pastillen - sichert sich Bioxyne eine frühe Marktpositionierung. Gleichzeitig entsteht ein regulatorisches und vertriebliches Fundament, das als Ausgangspunkt für eine breitere Expansion in Lateinamerika dienen soll.

Das Unternehmen profitiert dabei von seiner bestehenden Exportkompetenz und regulatorischen Erfahrung. Dadurch konnte Bioxyne frühzeitig in den Markt eintreten, während andere internationale Anbieter noch Zulassungsverfahren durchlaufen.

Die neue Vereinbarung passt zur Strategie des Unternehmens, seine GMP-zertifizierte Produktions- und Lieferplattform international auszubauen. Europa und Lateinamerika gelten dabei als zentrale Wachstumsregionen. Zugleich spiegelt die Ausweitung der Kooperation die steigende Nachfrage nach GMP-gefertigten Produkten von Bioxyne wider und unterstützt den weiteren internationalen Ausbau der Marke Dr Watson.

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Quellen:

ASX Annoucements

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

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Enthaltene Werte: AU000000BXN6

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