Zurückhaltung an den Börsen vor Fed-Sitzung

Im Mittelpunkt steht die Sitzung der US-Notenbank am heutigen Mittwoch. Erwartet wird eine Zinspause, nachdem die Fed im Vorjahr mehrere Lockerungsschritte vollzogen hatte. Brisanter als die reine Zinsentscheidung ist jedoch das politische Umfeld: Der anstehende Führungswechsel und der zunehmende Druck aus dem Weißen Haus haben die Frage nach der Unabhängigkeit der Notenbank in den Fokus gerückt. Entsprechend hoch ist die Aufmerksamkeit für den Tonfall der Kommunikation und mögliche Signale zur weiteren geldpolitischen Ausrichtung.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
ASML
Der niederländische Halbleiterausrüster zeigte sich deutlich fester. Auslöser waren starke Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick. Vor allem der kräftige Auftragseingang unterstreicht, dass die Investitionsdynamik im Halbleitersektor anhält. Die anhaltend hohe Nachfrage nach moderner Chip-Produktionstechnik, getrieben durch Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz, sorgte zuletzt für einen starken Aufwärtstrend.
Deutlich unter Druck stand hingegen der französische Luxusgüterkonzern. Die Aktie zeigt sich deutlich schwächer. Enttäuschende Geschäftszahlen und eine weiterhin schwankende Nachfrage belasteten den gesamten Sektor. Zudem wirkten ungünstige Währungseffekte und steigende Kosten als Bremsklotz für die kurzfristigen Perspektiven.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN3T9P
|10,7
|102,40 USD
|9,47
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1US9
|6,95
|24189,988782 Punkte
|34,08
|Open End
|Silber
|Bull
|UN32XT
|32,86
|75,454158 USD
|2,93
|Open End
|Silber
|Bull
|UN3F58
|29,56
|79,317109 USD
|3,26
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1AJS
|10,29
|23846,161779 Punkte
|23,1
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.01.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Gold
|Call
|UN0P7K
|51,10
|5100,00 USD
|5,74
|18.09.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG4CLA
|1,04
|250,00 USD
|9,33
|18.03.2026
|Infineon Technologies AG
|Call
|UG77TR
|1,51
|48,00 EUR
|9,97
|18.03.2026
|Gold
|Call
|UN0F7G
|73,11
|4450,00 USD
|5,69
|20.03.2026
|ASML Holding N.V.
|Call
|HD4PC7
|1,09
|2000,00 EUR
|8,73
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.01.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|K+S AG
|Short
|UN35FV
|1,71
|15,046766 EUR
|-12
|Open End
|DAX
|Short
|UG6H7S
|2,30
|26553,414212 Punkte
|-15
|Open End
|Alphabet Inc. Class A
|Long
|UN2039
|10,19
|167,328665 USD
|2
|Open End
|DAX
|Long
|UG6P3G
|1,81
|23238,073907 Punkte
|15
|Open End
|S&P 500
|Short
|UN0GN0
|3,88
|7560,183658 Punkte
|-12
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:35 Uhr;
