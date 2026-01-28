Frankfurt (www.fondscheck.de) - An den ETF-Märkten wird weiter fleißig gehandelt, so die Deutsche Börse AG.Die Favoriten hätten sich im Vergleich zum Vorjahr aber etwas verändert. Nach wie vor stark nachgefragt werde allerdings alles, was mit Edelmetallen sowie Rüstung und Verteidigung zu tun habe."Bei deutlich anziehenden Umsätzen halten sich Käufe und Verkäufe ungefähr die Waage", fasse Holger Heinrich von der Baader Bank AG das aktuelle Marktgeschehen zusammen. Auch Ivo Orlemann, Händler bei der ICF Bank, konstatiere, dass die Umsätze "deutlich zugelegt haben". Das Interesse der Anlegerinnen und Anleger fokussiere sich dabei immer mehr auf Aktien aus Europa und den Emerging Markets. Bei den lange Zeit favorisierten US-Aktien hingegen sei zuletzt "ein bisschen Luft rausgelassen" worden, wie es Frank Mohr von der Société Générale formuliere. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
