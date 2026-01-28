DAF Trucks stockt sein Programm an vollelektrischen Lkw um 6x2-, 6x4- und 8x4-Versionen für spezielle Anwendungen und die Bauindustrie auf. Die neuen Sattelschlepper und Lkw sind sowohl für den XD und XF Electric als auch für den neuen XG und XG+ Electric erhältlich. DAF diversifiziert sein E-Lkw-Angebot um neue Varianten. Das seit Kurzem auf die Straße gekommene schwere Lkw-Duo XD Electric und XF Electric ist dabei zurzeit als 4Ö2-Sattelzugmaschine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net