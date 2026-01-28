Nürnberg (ots) -Auf der Internationalen Spielwarenmesse 2026 präsentiert das Zirndorfer Spielwarenunternehmen mit Playmobil hi! eine spektakuläre Weltneuheit, die neue Maßstäbe für das freie Rollenspiel setzt und eine völlig neue Kategorie im Spielwarenmarkt eröffnet. Playmobil hi! erweckt die vertrauten Playmobil-Welten mit interaktiven Audio Erlebnissen zum Leben und eröffnet Kindern neue Möglichkeiten, tief in ihre Spielwelten einzutauchen.Nach dem strategischen Aufbruch und der Neuausrichtung zur modernen Dachmarke in den vergangenen zwei Jahren folgt mit Playmobil hi! der nächste Schritt auf diesem Weg. Ziel ist es, das freie Rollenspiel weiterzuentwickeln und Kindern neue Erlebnisdimensionen innerhalb der Playmobil-Welten zu eröffnen. Im Mittelpunkt stehen Fantasie, Kreativität und das selbstbestimmte Spiel des Kindes."Playmobil hi! steht für unser Verständnis von Next Level of Play. Wir eröffnen Kindern neue Möglichkeiten, tiefer in ihre Spielwelten einzutauchen, eigene Geschichten zu entwickeln und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Playmobil hi! gibt Impulse, schafft Tiefe und neue Erlebnisse - und stellt dabei immer das Kind und das freie Spiel in den Mittelpunkt", sagt Bahri Kurter, Vorstand Playmobil.Eintauchen in ein neues SpielerlebnisPlaymobil hi! basiert auf drei zentralen Elementen, die gemeinsam ein neuartiges Spielerlebnis ermöglichen:- dem Playmobil hi! Backpack, der von der Spielfigur getragen wird und Sprache sowie Sound in die Spielwelt bringt- Explorer Packs mit 10 magischen kontaktlosen NFC-Stickern zur Aktivierung der jeweiligen Welt- klassischen Playmobil Spielsets, die das Fundament des Rollenspiels bildenÜber eine begleitende App werden die Inhalte einmalig auf den Backpack geladen. Danach ist das Spiel vollständig offline.Sobald sich die Figur durch ihre Welt bewegt und an einem Sticker vorbeikommt, werden Inhalte ausgelöst. Gespielt wird bildschirmfrei und ohne WLAN. Der Backpack vereint auf kleinstem Raum Speicher, Lautsprecher und Touchless-NFC-Technologie und ermöglicht die Ausgabe hochwertiger Sprach und Soundinhalte in außergewöhnlicher Audioqualität.Vier Spielmodi für unterschiedliche SpielbedürfnissePlaymobil hi! bietet vier Spielmodi, zwischen denen Kinder flexibel wählen können:Abenteuer ModusAtmosphärische Inhalte begleiten Kinder auf einer spielerischen Reise durch die jeweilige Welt und vertiefen das freie Rollenspiel.Ideen ModusKurze kreative Impulse regen dazu an, neue Rollen einzunehmen und eigene Abenteuer zu entwickeln.Geschichten ModusKurze Hörspiel Sequenzen, bewusst so gestaltet, dass sie etwa so lang sind wie eine Tasse Kakao. Sie inspirieren während einer kleinen Pause und führen anschließend direkt zurück ins eigene Spiel.Rätsel und Game ModusKleine Spiele, Aufgaben und interaktive Herausforderungen, bei denen Kinder durch eigene Entscheidungen den Verlauf beeinflussen.Die Spielmodi lassen sich nahtlos wechseln und vertiefen das Spiel auf unterschiedliche Weise. Kinder spielen länger, intensiver und immer wieder neu.Sound und Sprache als ErlebnisfaktorEin zentrales Element von Playmobil hi! ist die Verbindung von Sound und Sprache. Das System arbeitet sowohl mit Geräuschen als auch mit gesprochenen Inhalten in Hörspielqualität.Pro Spielwelt stehen über 500 unterschiedliche Sprach und Soundelemente zur Verfügung. Diese werden nach dem Zufallsprinzip ausgespielt. Selbst bei wiederholter Aktivierung desselben Stickers entstehen immer neue Kombinationen. Jede Spielrunde verläuft anders. Jede Geschichte ist neu.Während des Downloads über die App können grundlegende Einstellungen vorgenommen werden, etwa die Wahl eines weiblichen oder männlichen Protagonisten, der durch das Spiel führt. Zur Markteinführung stehen Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung. Weitere Sprachen sind geplant.Der Playmobil hi! Backpack ermöglicht bis zu vier Stunden durchgehende Spielzeit. Über die App lassen sich die Spielwelten kontinuierlich erweitern und neue Abenteuer hinzufügen. Das Spielerlebnis bleibt dynamisch, überraschend und langfristig spannend.Superkräfte wecken durch freies SpielPlaymobil hi! folgt konsequent der Markenhaltung "Wir wecken Superkräfte". Das Spiel gibt Impulse, ohne vorzugeben. Kinder bleiben Regisseure ihrer Geschichten. Sie entwickeln eigene Ideen, treffen Entscheidungen und tauchen vollständig in ihre Spielwelten ein.Zum Start werden bekannte Playmobil Welten wie Piraten, Polizei, Zoo und Reiterhof mit Playmobil hi! neu erlebbar gemacht. Weitere Themenwelten und Inhalte sind bereits in Planung.Der Produktlaunch erfolgt ab September 2026 im deutschsprachigen Raum, der internationale Rollout folgt schrittweise ab 2027.Pressekontakt:Pressestelle PLAYMOBILpr@playmobil.de0911/9666-1436Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161307/6205664