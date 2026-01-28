Anzeige
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
WKN: A1C9CM | ISIN: US37045V1008 | Ticker-Symbol: 8GM
Tradegate
28.01.26 | 09:04
72,10 Euro
+0,40 % +0,29
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
General Motors Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen oder abwarten?

Die General Motors Aktie rückt nach starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick für die kommenden Jahre erneut in den Fokus der Anleger. Trotz Herausforderungen im Elektroauto-Segment zeigt der US-Autokonzern operative Stärke, steigert die Ausschüttungen und setzt verstärkt auf Aktionärsrendite. Doch stellt sich für Investoren die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um General Motors Aktien zu kaufen?

