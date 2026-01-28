Leipzig (ots) -Der MDR bringt große Olympia-Momente ins Erste und ins eigene Programm: Die Olympischen Winterspiele (6. bis 22. Februar) und die Paralympics (6. bis 15. März) 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo stehen vor der Tür. Als gemeinsamer Federführer mit dem BR berichtet der MDR live aus Norditalien und bietet sehens- und hörenswerte Olympia-Inhalte für ARD Mediathek, TV, Radio und Online.Olympia im MDRWann immer Entscheidungen mit deutscher Beteiligung anstehen, berichtet "MDR Aktuell - das Nachrichtenradio" live. In den Sportblöcken von "MDR Aktuell" im MDR-Fernsehen (17.45, 19.30, 21.45 Uhr) wird täglich auf das Geschehen in Mailand und Cortina d'Ampezzo geblickt. Online und in den Apps "Sport im Osten" und "MDR Aktuell" werden die Spiele insbesondere aus mitteldeutscher Sicht begleitet.In den MDR-Radiowellen und im "Riverboat" sind vor und während der Spiele zahlreiche prominente Wintersportlerinnen und -sportler aus dem mitteldeutschen Raum zu Gast - unter anderem die ARD-Wintersportexperten Sven Hannawald und Erik Lesser.Doku-Highlights in der ARD MediathekAnlässlich der Olympischen Spiele bietet der MDR auch mehrere Sport-Dokumentationen.Mit "Powerplay - Das beste Eishockey Team für Olympia" ist unter redaktioneller Verantwortung des MDR ein emotionaler Film für die ARD Mediathek entstanden, der die Nationalmannschaft über mehrere intensive Monate begleitet. Die 60-minütige Dokumentation ist eine Liebeserklärung an die schnellste Mannschaftssportart der Welt - erzählt für ein breites Publikum, das alle vier Jahre in den Eishockey-Bann gezogen wird. Im Zentrum steht Bundestrainer Harold "Harry" Kreis. Des Weiteren geben unter anderem Leon Draisaitl, Moritz Seider, John-Jason "J. J." Peterka und Eishockeylegende Moritz Müller "Powerplay" ein Gesicht.Eine weitere Dokumentation zeigt eines der bewegendsten Kapitel deutscher Sportgeschichte: "Einigkeit und Sport und Freiheit? Zwischen Triumph und Neuanfang". Sechs außergewöhnliche Athletinnen und Athleten geben intime Einblicke in ihr Innerstes und wie die deutsch-deutsche Wiedervereinigung ihr Leben im Sport und als Menschen verändert hat. So zum Beispiel der einst erfolgreiche Biathlet Frank-Peter Roetsch: Mit fünf WM-Titeln gekrönt, verlor er mit dem Mauerfall seine Förderung und gewohnte Umgebung. Nach der Wende kann er seine Leistung nicht mehr abrufen und beendet seine Karriere. Der Film ist in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/film/einigkeit-und-sport-und-freiheit/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi9kZDE0ODMzNS05MWE3LTRmNGMtOWRhOS04ZDFkMzJlZTU4MmIvcHJvZ3JhbS01NDg0NTEtNTI3NDcx) verfügbar sowie am 3. Februar um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.Unterhaltungsshow aus dem Wintersportort OberbärenburgMit Blick auf die lange Wintersportgeschichte des Ortes und die bevorstehenden Olympischen Winterspiele ist am 30. Januar die große MDR-Unterhaltungssendung "Hol dir deine Show!"in Oberbärenburg (https://www.mdr.de/video/mdr-videos/c/video-987356.html) nahe des sächsischen Wintersportzentrums Altenberg zu Gast. Knapp eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele rücken die Profisportlerinnen und -sportler aus der Region, der Nachwuchs sowie die vielfältigen Wintersportangebote rund um Oberbärenburg in den Mittelpunkt. Schon am Nachmittag sendet "MDR um Vier - der starke Osten" seine Show aus dem Osterzgebirge. Am Abend ist die Show in der Mediathek sowie im MDR-Fernsehen zu sehen."Sportschau", "Sportschau vor acht" und OlympiaabendDer BR und der MDR sind Federführer für die gesamte ARD-Berichterstattung von den Olympischen Winterspielen. Gemeinsam verantworten sie unter anderem die langen Olympia-Liveübertragungen im Ersten und acht Folgen "Sportschau vor acht" für Das Erste (26. bis 29. Januar sowie 2. bis 5. Februar). Direkt vor der Tagesschau trifft Moderatorin Stephanie Müller-Spirra auch sächsische und thüringische Medaillenkandidatinnen und -kandidaten. In den Inforadiowellen der ARD ist ab dem 6. Februar täglich ab 20.15 Uhr "Der ARD Olympiaabend" zu hören - moderiert von Susann Böttcher und Jan Kröger. Weitere Informationen zu den Übertragungen von den Olympischen Winterspielen in der ARD gibt es hier (https://pressekits.daserste.de/olympia-2026).Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6205700