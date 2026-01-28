ZIGONG, China, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Abend des 23. Januar wurde das "32. Internationale Dinosaurier-Laternenfest von Zigong" in der "Chinesischen Welt der Farblaternen" in der Provinz Sichuan mit 11 großen Laterneninstallationen und mehr als 200 kleineren, nacheinander beleuchteten Darstellungen offiziell eröffnet. Dieses Lichterfest, das seinen Ursprung in der Tang-Dynastie hat und seit über einem Jahrtausend gepflegt wird, erstrahlt heute durch die dynamische Verschmelzung von Tradition und Technologie in neuem Glanz.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Das von der People's Government of Zigong City (Volksregierung der Stadt Zigong) ausgerichtete Festival lässt die Besucher in ein Meer aus changierendem Licht und Schatten eintauchen, sobald sie das 35 Meter hohe Eingangstor passieren. Ein kolossaler Kunpeng - jener legendäre Riesenfisch und Vogel aus dem daoistischen Klassiker Zhuangzi: Wandern in Muße - breitet seine Flügel über eine Spanne von 210 Metern aus und ragt 32 Meter in die Höhe. Laternen in Form von Fabelwesen, die von dem chinesischen Klassiker "Der Klassiker der Berge und Meere" inspiriert sind, werden zum Leben erweckt, ebenso wie ein lodernder Feuer-Phönix, dessen Flügel aus 15.000 Chilischoten zusammengesetzt sind und an gefrorene Abendwolken erinnern, ein strahlendes Wasser-Qilin, das aus 46.000 recycelten Medizinflaschen rekonstruiert wurde, und der imposante "Jinmaohou", eine Kreatur aus der chinesischen Mythologie, die aus 2.000 Jin (das entspricht einer Tonne) handgeerntetem Reisstroh hergestellt wurde. Romantische Vorstellungen der traditionellen chinesischen Kultur verwandeln sich so in fantastische, immersive Szenen.

In der Zone "Kreative Traumlaternen" lassen sich die Ausstellungsstücke von fast 6.000 Kinderzeichnungen aus aller Welt inspirieren. Von Robotern über den Kosmos bis hin zu Dinosauriern wurde die grenzenlose Fantasie der Kindheit von den Laternenkünstlern aus Zigong akribisch zum Leben erweckt. Das Ergebnis ist ein leuchtender Teppich, der die Herzen und Träume junger Menschen rund um den Globus auf bezaubernde Weise verbindet.

Das Laternenfest ist jedoch mehr als ein visuelles Spektakel; es präsentiert sich zudem als technologisch hochgerüsteter Vergnügungspark. Die lebensecht gestaltete Installation "Die Legende von Mulan" ging online bereits viral: Sie zeigt Hua Mulan - die ikonische Heerführerin des alten Chinas - hoch zu Ross, mit entschlossenem Blick und wehendem Haar. "Die größte Herausforderung bei den Laternen ist es, die Gesichtsausdrücke der Figuren einzufangen", so das Kreativteam. "Im Vergleich zum Vorjahr haben wir die 3D-Modellierung bereits in einem früheren Stadium eingeführt. Während der Produktion haben wir die Dichte des Gesichtsdrahtgerüsts erhöht und Stahldrähte in Abständen von durchschnittlich drei Zentimetern angebracht."

Ein 22 Meter hohes, liebenswertes Fabelwesen namens "Niannian" hat sich zum Liebling der Kinder entwickelt. Ausgestattet mit KI-gestützter Sprachinteraktionstechnologie kann es die Anweisungen der Besucher "verstehen" und natürliche Dialoge führen. Im Inneren einer 30 Meter hohen, verheißungsvollen Flaschenkürbis-Laterne belebt ein integriertes Sound-, Licht- und Projektionssystem die Kuppeldecke, sodass Besucher die herabfallenden Lichtzeichen scheinbar mit den Händen "fangen" können. Seit dem Altertum ist das Betrachten von Laternen ein geschätzter chinesischer Volksbrauch, um Feste zu feiern. Das Zigong-Laternenfest geht auf die Traditionen der Neujahrsbeleuchtung in der Tang-Dynastie zurück und steht heute auf der nationalen Liste des immateriellen Kulturerbes Chinas.

Da die Laternen aus Zigong mittlerweile in über 500 Städte in mehr als 80 Ländern und Regionen weltweit reisen, ist aus einem traditionellen Brauch eine glänzende Visitenkarte der chinesischen Kultur geworden.

Die Laternenindustrie von Zigong erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 6 Milliarden Yuan, sichert die Existenz von mehr als 100.000 Menschen und hält einen Anteil von 85 % am Inlandsmarkt. Allein im Jahr 2025 realisierten Unternehmen der Laternenindustrie von Zigong 112 Projekte in 85 Städten in 19 Ländern, darunter die USA, Frankreich und die Niederlande, was einem weltweiten Marktanteil von 92 % entspricht.

Im März 2025 schloss die Zigong Lantern Group langfristige Kooperationsverträge mit der französischen GL Events Group und der chilenischen FISA Group ab. Im Rahmen dieser Vereinbarungen wird das "Chinesische Laternenfest" dauerhaft sowohl in Frankreich als auch in Chile stattfinden.

Quelle: The People's Government of Zigong City

