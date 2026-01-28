Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Australische Dollar (AUD) gehört aktuell zu den stärksten Währungen am Devisenmarkt, so die Experten von XTB.Auslöser seien deutlich höher als erwartete Inflationsdaten, die den Handlungsspielraum der Reserve Bank of Australia (RBA) erheblich einschränken würden. Aus Sicht von Forex Aktuell festige sich damit ein klar hawkisches geldpolitisches Umfeld - mit direkten Folgen für die AUD/USD Prognose. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
