© Foto: Dall-EEthereum steigt wieder, da ein neuer Standard für autonome KI-Agenten den Blockchain-Pionier als mögliche Vertrauensbasis der nächsten KI-Welle positioniert.Ethereum notiert am Mittwochmittag rund 4,3 Prozent im Plus bei 3.022 US-Dollar und überschreitet damit erneut die Schwelle von 3.000 US-Dollar. Parallel dazu steigt die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes um mehr als zwei Prozent auf 3,03 Billionen US-Dollar. Treiber der Bewegung ist eine wachsende Erwartungshaltung rund um einen neuen Ethereum-Standard, der noch in dieser Woche auf dem Mainnet starten soll und das Zusammenspiel autonomer KI-Agenten grundlegend verändern könnte. Ethereum kündigt KI-Standard für autonome …Den vollständigen Artikel lesen
