Das Paket für eventbasiertes aktives Testen, Monitoring und Benchmarking bietet tägliche Berichte, eventspezifische Einblicke sowie eine proaktive Fehlererkennung, um Roaming-Umsätze und das Kundenerlebnis zu sichern.

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein führender globaler Anbieter von Analyse- und Netzwerklösungen, kündigte heute ein Special GlobalRoamer-Paket für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 an. Das Paket ermöglicht es Mobilfunknetzbetreibern (MNOs), ihre Roaming-Bereitschaft zu überprüfen und eine hochwertige Konnektivität während eines der weltweit anspruchsvollsten Netzwerkevents zu gewährleisten, zumal die Serviceleistung direkten Einfluss auf Roaming-Einnahmen, Kundenbindung und Markenruf hat.

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird die Mobilfunknetze in 16 Stadien in den USA, Kanada und Mexiko einem beispiellosen Belastungstest unterziehen, da sich Millionen von Fans, Teams, Medienvertreter und Offizielle auf Mobilfunkdienste zum Streamen, Teilen und Kommunizieren in Echtzeit verlassen. Plötzliche Spitzen bei Daten-, Sprach- und Roaming-Verkehr können die Netzleistung genau dann beeinträchtigen, wenn das Kundenerlebnis besonders im Fokus steht.

Das FIFA World Cup 2026-Paket von Mobileum baut auf dem End-to-End-Ökosystem für aktives Testen GlobalRoamer auf, das bereits bei globalen Großereignissen wie den Roaming-Qualitätskampagnen während der UEFA EURO 2024 und der Olympischen Spiele in Paris 2024 erfolgreich eingesetzt wurde. Dank zusätzlicher Messsonden an zentralen Veranstaltungsorten ermöglicht das Paket eine kontinuierliche Bewertung der Servicequalität, der Netzwerkleistung und zentraler Technologien wie 5G und VoLTE. So sind Netzbetreiber in der Lage, Probleme frühzeitig zu erkennen, noch bevor sie die Nutzer beeinträchtigen.

"Bei globalen Events benötigen Netzwerke nicht nur Kapazität, sondern eine vorhersehbare Leistung, die den Erwartungen der Kunden entspricht", so Miguel Carames, Chief Product Officer bei Mobileum. "Unsere Berichte und Dashboards übersetzen Netzwerkdaten in klare, verwertbare Erkenntnisse. Mobilfunkbetreiber können Schwachstellen in der Servicequalität genau erkennen und Probleme beheben, bevor Fans, Medienvertreter oder VIP-Kunden davon etwas bemerken."

Lieferumfang des Pakets

Das GlobalRoamer FIFA World Cup 2026-Paket bietet kontinuierliche Transparenz und verwertbare Erkenntnisse während des gesamten Turniers und ermöglicht es Betreibern:

die Netzwerkleistung und -geschwindigkeiten unter realen Spitzenlastbedingungen zu überprüfen

Roaming-Partner und Wettbewerber (sofern zulässig) zu benchmarken

Engpässe und Leistungsbeeinträchtigungen auf Event-Ebene zu identifizieren

Störungen frühzeitig durch automatisierte Tests und Warnmeldungen zu erkennen

Zu den wichtigsten Vorteilen zählen dedizierte Teststandorte in unmittelbarer Nähe der Stadien, vier tägliche Testkampagnen über die wichtigsten Mobilfunknetzbetreiber hinweg, tägliche Leistungsberichte sowie wöchentliche kumulative Dashboards, die Erkenntnisse und Trends konsolidieren.

So können Betreiber beispielsweise schnell erkennen, wenn sich die Mobilfunkverbindung in einem bestimmten Stadion verschlechtert, feststellen, ob das Problem mit der Kapazität oder einem Roaming-Partner zusammenhängt, und Korrekturmaßnahmen ergreifen, wie etwa die Anpassung der Roaming-Richtlinien, um Anrufqualität, Datengeschwindigkeit und die allgemeine Nutzerzufriedenheit zu sichern.

Anwendungsfälle für Inbound- und Outbound-Roaming

Im Bereich Inbound-Roaming können sich Betreiber durch ihre Netzwerkqualität differenzieren, sich als bevorzugte Roaming-Partner positionieren und den Besuchern während Zeiten mit hohem Datenverkehr ein durchweg gutes Nutzererlebnis bieten. Auf diese Weise können sie das Roaming-Umsatzpotenzial während des Events maximieren.

Im Bereich Outbound-Roaming können Betreiber Vereinbarungen validieren, Steering-Richtlinien mit standortgenauer Präzision bewerten und proaktiv sicherstellen, dass ihre Abonnenten einschließlich VIPs und High-Value-Kunden unterwegs einen zuverlässigen Service genießen.

Bewährt bei globalen Events

Mobileums Ansatz zur Event-Readiness stützt sich auf umfassende Erfahrung bei der Umsetzung groß angelegter Test- und Monitoring-Programme. Neben der UEFA EURO 2024 und den Olympischen Spielen Paris 2024 unterstützte Mobileum Azercell während der COP 29 in Baku mit einer mehrphasigen Test- und 24/7-Monitoring-Kampagne, die dazu beitrug, eine reibungslose Roaming-Performance für mehr als 50.000 zusätzliche Besucher, darunter hochrangige Delegierte, sicherzustellen.

Über GlobalRoamer

GlobalRoamer von Mobileum ist die weltweit größte End-to-End-Lösung für aktive Roaming-Tests. Sie deckt über 98 des Globus ab und unterstützt 2G, 3G, LTE, VoLTE, 5G, IoT sowie Notrufdienste. Durch die Virtualisierung jeder beliebigen SIM-Karte an jedem Standort weltweit generiert GlobalRoamer echten internationalen Mobilfunkverkehr über unseren SIM-Pool von mehr als 500 Netzbetreibern. Die Lösung bietet Echtzeit-Berichterstattung und automatisierte Warnmeldungen, um Serviceverschlechterungen zu erkennen, bevor die Kunden beeinträchtigt werden.

Haftungsausschluss: Alle Markenzeichen von Dritten sind registriert oder anderweitig durch ihre jeweiligen Eigentümer geschützt. Die Verwendung der Markenzeichen bedeutet keine Zugehörigkeit zu oder Billigung durch diese Drittparteien.

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekom-Analytics für Roaming, das Kernnetzwerk, Sicherheit, Risikomanagement, heimische und internationale Konnektivitätstests und Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden verlassen sich auf seine Active Intelligence-Plattform, die erweiterte Analysemöglichkeiten bietet. Damit können Kunden Deep Network und operative Intelligenz mit Aktionen in Echtzeit verbinden, die den Umsatz steigern, das Nutzererlebnis verbessern und Kosten verringern. Der Hauptsitz von Mobileum befindet sich im Silicon Valley. Das Unternehmen unterhält Büros in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, im UK und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mehr erfahren Sie unter: www.mobileum.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260127993179/de/

Contacts:

QUEXOR GROUP INC.

Cheryl Fritz cfritz@quexor.com Mobilfunk: +1 (703) 856-5932

Media and Corporate Communications Mobileum

Sandra Almeida sandra.almeida@mobileum.com Mobilfunk +351 939650229