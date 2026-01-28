Andermatt (ots) -Wo steht das Schweizer Entertainment nach einem Jahrzehnt voller Umbrüche? Seit zehn Jahren prägt der Kongress 360° Entertainment diese Branche. Das Jubiläum in Andermatt bringt am 24. und 25. März frische Impulse und neue Formate auf die Bühne.Andermatt - Was einst als Branchentreff mit viel Pioniergeist begann, hat sich zur zentralen Plattform für Innovationen und Austausch im Schweizer Entertainment entwickelt. In diesen zehn Jahren hat sich die Branche fundamental gewandelt. Angetrieben wurde diese Entwicklung durch die digitale Disruption, die Pandemie und ein Publikum mit neuen Erwartungen. Heute ist 360° Entertainment mehr als ein Treffpunkt: Der Kongress ist ein Trendbarometer und Kompass für das, was die Branche bewegt. "Der 360° Entertainment Kongress begleitet das Schweizer Entertainment seit zehn Jahren durch eine Phase tiefgreifender Veränderungen. Dass sich der Anlass als feste Plattform etabliert hat, zeigt, wie wichtig es ist, früh Verantwortung zu übernehmen, Entwicklungen vorauszudenken und den Dialog zu fördern", sagt Oliver Niedermann, CEO von Ticketcorner.Der Blick zurück zeigt, die Veränderung in der Branche. "Vor der Pandemie fehlte es dem Entertainment an politischem Gewicht. Danach folgte eine Marktbereinigung. Und heute bestimmt eine gewisse Konsolidierung das Bild", sagt Hans-Willy Brockes, Geschäftsführer von ESB Marketing Netzwerk. Aber es sind nicht nur wirtschaftliche Faktoren, die den Kurs bestimmen. Neue Technologien, allen voran künstliche Intelligenz und datenbasierte Ansätze, haben die Art, wie Events heute geplant, vermarktet und erlebt werden, grundlegend verändert. "Wer das Publikum begeistern will, muss verstehen, was dieses wirklich sucht und wie sich Bedürfnisse im Wandel der Zeit verschieben", so Brockes.Neue Studien schaffen KlarheitGenau hier setzt das Jubiläumsprogramm an. Neue Studien sollen Klarheit schaffen.Weiss die Branche wirklich, was ihr Publikum bewegt? Diese Frage steht im Zentrum der erstmals präsentierten Studie "Die Live-Entscheidung". Die Kongressveranstalter ESB und Ticketcorner, der Branchenverband SMPA sowie das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment werden ihre repräsentative Umfrage vorstellen. Der Strategieausblick "The Sound of Future" ergänzt dies um Perspektiven zur Zukunft von Musikfestivals und liefert Antworten auf zentrale Herausforderungen der Szene.Sicherheit, Sponsoring und neue ModelleDas Programm setzt bewusst auf den Blick nach vorne und versteht sich als Trendradar für das Schweizer Entertainment. Im Forum "AI meets Entertainment" werden aktuelle Anwendungsbeispiele rund um künstliche Intelligenz, datenbasierte Tools und neue Formen des Storytellings präsentiert. Die Frage, wie Veranstaltungsorte und Arenen zukunftsfähig bleiben, steht ebenfalls im Mittelpunkt. Internationale Best Practices treffen auf lokale Innovationen.Aber auch die Risiken der Digitalisierung stehen zur Diskussion. Im Forum "Cyber Defense meets Live Entertainment" geht es um die steigenden Anforderungen an Sicherheit, Cyber-Resilienz und Management. Gleichzeitig zeigt das Sponsoring-Forum, wie digitale Messbarkeit klassische Modelle ablösen und welche Branchen künftig im Entertainment investieren.Touring Exhibitions: Neue Chancen für die SchweizDie Ausstellung "Körperwelten" oder der Star-Wars-Kassenschlager "The Fans Strike Back" zeigen, wie erfolgreich Touring Exhibitions weltweit sind. Während grosse Stadion-Tourneen die Schweiz zunehmend umgehen, eröffnen Ausstellungs- und Experienceformate wie diese neue Möglichkeiten für den Markt. Das Forum "Touring Exhibitions" macht greifbar, wie globale Inhalte lokal adaptiert werden, welche Rollen Content-Inhaber, Veranstalter und Venues dabei übernehmen und wo neue Wertschöpfung entsteht.Netzwerk, Austausch und gemeinsam FeiernEin Jubiläum braucht mehr als geballtes Wissen. Es braucht Begegnungen. Genau deshalb gehört auch das Feiern zum 360° Entertainment Kongress. Die Gampel-Crew lädt zur "Iischi Party" und zeigt, wofür die Branche steht. Menschen treffen und Emotionen schaffen, die über den Kongress hinauswirken.Zwei Tage, acht Foren, 50 Speaker und über 500 Teilnehmende machen das Radisson Blu Hotel Reussen in Andermatt zum Treffpunkt der Schweizer Entertainmentbranche. Der Kongress bietet eine Plattform, auf der Trends sichtbar werden und Zukunft aktiv gestaltet wird. Veranstaltet wird der Kongress von Ticketcorner und dem ESB Marketing Netzwerk. Hier entstehen neue Perspektiven für eine Branche, die sich laufend weiterentwickelt.Weitere Informationen und Tickets: www.entertainment-forum.comPresseinformation & Akkreditierung:Gabriele Griessenböck+4176834 5006gabriele@contentnetzwerk.comOriginal-Content von: 360° Entertainment, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089516/100938130