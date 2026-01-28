EQS-News: Phemex / Schlagwort(e): Produkteinführung

Phemex stellt das Elite Trader Recruitment Program mit Schwerpunkt auf professionellem Copy-Trading vor



28.01.2026 / 13:00 CET/CEST

APIA, Samoa, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, eine nutzerorientierte Kryptobörse, hat das "Elite Trader Recruitment Program" (ein Elite-Trader-Rekrutierungsprogramm) ins Leben gerufen, eine Initiative zur Unterstützung professioneller Händler, die Copy-Trading nutzen, um ihre Strategien einem breiteren Nutzerkreis zugänglich zu machen. Das Programm bietet Händlern strukturierte Anreize, Plattformunterstützung sowie Transparenz und fördert gleichzeitig nachhaltigere, stärker standardisierte Handelspraktiken. Das Elite Trader Recruitment Program bietet professionellen Händlern einen strukturierten Weg, um strategiebasierten Handel auf Phemex ohne signifikantes Vorabkapital zu skalieren. Teilnehmer können von der Plattform bereitgestellte Trading-Boni anstelle eigener Mittel einsetzen, leistungsabhängige Prämien von bis zu 2.000 USDT pro Monat verdienen und auf ein duales Erlösmodell zugreifen. Dieses kombiniert eine Gewinnbeteiligung von bis zu 30 % von Copy-Tradern mit Provisionsrückvergütungen von bis zu 30 % auf das Copy-Trading-Volumen. Durch die direkte Verknüpfung von Anreizen mit Ausführungsqualität sowie nachhaltiger Performance zielt das Programm darauf ab, wiederholbare Erträge zu fördern statt kurzfristige Einzelergebnisse. Das Programm basiert auf der Copy-Trading-Infrastruktur von Phemex, die intelligente Ausführungskontrollen, anpassbare Kopierparameter, Zugriff auf Echtzeit-Leistungsdaten sowie die Unterstützung von USDT- und USDC-Handelspaaren umfasst. Risikominderungsmaßnahmen wie 100 % Verlustausgleich für Copy-Trader während ihres ersten Monats sollen die Einstiegshürden senken. Gleichzeitig ermöglichen gezielte Kopierfreigaben sowie API-Zugriff, dass Trader die Kontrolle über ihre Strategien behalten. In Kombination mit VIP-Zugang, bevorzugtem Support sowie strukturierter Sichtbarkeit im Copy-Trading-Marktplatz von Phemex spiegelt die Initiative einen umfassenderen Plattformansatz wider. Dabei positioniert Phemex professionelle Trader als langfristige Partner und betont Ausrichtung, Transparenz sowie Nachhaltigkeit im gesamten Trading-Ökosystem. "Die nächste Phase des Kryptohandels besteht darin, Können in skalierbares Vertrauen umzuwandeln", sagte Federico Variola, Geschäftsführer von Phemex. "Copy-Trading ermöglicht, bewährte Strategien unter realen Marktbedingungen zu validieren und weltweit zu verbreiten. Unser Ziel ist es, professionellen Händlern die Infrastruktur, Anreize sowie den Schutz zu bieten, die sie benötigen, um langfristigen Wert zu schaffen - für sich selbst und für die Nutzer, die ihnen folgen." Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Krypto-Börse, der weltweit mehr als 10 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die darauf ausgelegt sind, Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und der Verpflichtung, seine Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, einfachen Zugang zu den Märkten sowie immer neue Chancen bereit, damit Trader auf jedem Erfahrungsniveau wachsen und erfolgreich handeln können. Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870481/20260127_194000.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/phemex-stellt-das-elite-trader-recruitment-program-mit-schwerpunkt-auf-professionellem-copy-trading-vor-302672590.html



