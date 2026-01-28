Die OKX Card hebt gängige Hürden bei Krypto-Zahlungen auf und ermöglicht direkte Stablecoin-Zahlungen ohne Gebühren und mit bis zu 20% Krypto-Prämien und zwar überall dort, wo Mastercard akzeptiert wird.

OKX, eine weltweit führende Kryptowährungsplattform und Onchain-Technologieunternehmen, hat heute den Launch der OKX Card in Europa bekannt gegeben. Die neue Karte wurde entwickelt, um alltägliche Krypto-Zahlungen deutlich zu vereinfachen und bestehende Nutzungshürden abzubauen.

Während die meisten Krypto-Karten häufig versteckte Gebühren mit sich bringen und Assets zusätzlich manuell konvertiert oder Guthaben vorab aufgeladen werden muss, ermöglicht die OKX Card weltweit direkte Stablecoin-Zahlungen überall dort, wo Mastercard akzeptiert wird ohne Gebühren und mit bis zu 20% Cashback für berechtigte Einkäufe.

Die OKX Card richtet sich an alle Nutzer in Europa, die Krypto als alltägliches Zahlungsmittel verwenden und dabei jederzeit die volle Kontrolle über ihre Assets behalten möchten. Sie baut alle Hürden ab, die traditionell mit Krypto-Zahlungen verbunden waren und erlaubt kontaktloses Bezahlen bei gleichzeitiger Gutschrift von Krypto-Prämien in Echtzeit.

Die OKX Card basiert auf Onchain-Selbstverwahrung und sofortiger Ausführung. Stablecoins verbleiben bis zum Zeitpunkt des Kaufs in der Wallet der Nutzer und werden erst beim Bezahlen an der Kasse nahtlos konvertiert. So vereint die OKX Card digitale Assets mit physischen Käufen und zwar weltweit, überall dort, wo Mastercard akzeptiert wird.

Vorteile der OKX Card:

Keine Gebühren, keine Überraschungen: Keine Transaktions- bzw. Fremdwährungsgebühren und ein 0,4% Markt-Spread bei der Umwandlung von Stablecoins in Euro.

Keine Transaktions- bzw. Fremdwährungsgebühren und ein 0,4% Markt-Spread bei der Umwandlung von Stablecoins in Euro. Sofortige Krypto-Prämien: Bis zu 20 Cashback in Krypto auf jeden berechtigten Einkauf für einen begrenzten Zeitraum.

Bis zu 20 Cashback in Krypto auf jeden berechtigten Einkauf für einen begrenzten Zeitraum. Smart Wallet by Design : Volle Kontrolle über die eigenen Assets, ohne Verwahrung durch eine zentrale Börse.

: Volle Kontrolle über die eigenen Assets, ohne Verwahrung durch eine zentrale Börse. Einfache Tap-to-Pay-Nutzun g: Stablecoins direkt ausgeben online oder im Geschäft mit Wallets wie Apple Pay und Google Pay.

g: Stablecoins direkt ausgeben online oder im Geschäft mit Wallets wie Apple Pay und Google Pay. Weltweite Akzeptanz: Zahlungen sind bei über 150 Millionen Händlern möglich, die Mastercard akzeptieren.

Zahlungen sind bei über 150 Millionen Händlern möglich, die Mastercard akzeptieren. Sicher und reguliert: Powered durch Mastercards sicheres globales Netzwerk und gemäß der europäischen Standards reguliert.

Prämien werden sofort in Krypto gutgeschrieben:

VIP-Prämien(30 Tage): Bis zu 20 Cashback auf berechtigte Einkäufe.

Bis zu 20 Cashback auf berechtigte Einkäufe. Standard-Prämien (30 Tage): Bis zu 15 Cashback auf berechtigte Einkäufe.

"Mit der OKX Card machen wir es Menschen in Europa einfach, ihre Krypto-Assets für reale Einkäufe im Alltag zu nutzen sofort, sicher und transparent", sagt Erald Ghoos, CEO von OKX Europe. "Kryptowährungen wurden ursprünglich als Zahlungsmittel konzipiert. Mit der OKX Card können unsere Nutzer diese Vision nun im Alltag umsetzen. Wir machen Stablecoins praktikabel und zugänglich für den täglichen Zahlungsverkehr unterstützt von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Plattformen für digitale Assets."

"Stablecoins ermöglichen Nutzern mehr Auswahl. Durch die Partnerschaft mit OKX trägt Mastercard dazu bei, OKX mit Vertrauen, Skalierbarkeit und konkretem Nutzen im finanziellen Mainstream zu etablieren", sagte Christian Rau, Senior Vice President, Global Digital Commercialization von Mastercard. "Die Expansion der OKX Card nach Europa ist ein konsequenter nächster Schritt."

Die OKX Card wird über einen lizenzierten europäischen Zahlungspartner ausgegeben und ist im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum verfügbar. Sie unterliegt strengen AML- und KYC-Vorgaben. Parallel dazu treibt OKX seine eigene Zahlungs-Lizenzierung weiter voran als Teil des langfristigen Engagements für regulierte Krypto-Services in Europa.

Der Launch der OKX Card ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Vision von OKX, Krypto fest im Alltag der Nutzer verankern zu wollen. Er schafft die Grundlage für zukünftige Premium-Kartenstufen, erweiterte Prämienausgaben, Händlerpartnerschaften und Web3-Commerce-Integrationen in der gesamten Region.

Über OKX

OKX genießt das Vertrauen von mehr als 100 Millionen Nutzern weltweit und ist ein Technologieunternehmen, das an einer dezentralen Zukunft arbeitet, die den Handel transparenter, vernetzter und zugänglicher macht. OKX zählt zu den schnellsten und zuverlässigsten Krypto-Apps weltweit und hat in den letzten Jahren Transaktionen im Wert von mehreren Billionen US-Dollar abgewickelt.

Das Unternehmen verfügt über wichtige regionale Standorte, darunter den Hauptsitz für Amerika in San José, Kalifornien, sowie den Kauptsitz für den Nahen Osten in Dubai. Weitere Büros befinden sich unter anderem in São Paulo, New York, Hongkong, Singapur, in der Türkei, Australien und Europa. In den vergangenen Jahren ist OKX zu einem der am stärksten regulierten und lizenzierten Krypto-Unternehmen weltweit aufgestiegen. OKX hält Lizenzen in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem EWR, Singapur, Australien sowie weiteren Märkten.

OKX verpflichtet sich zu höchster Transparenz und Sicherheit und veröffentlicht monatliche Proof-of-Reserves-Berichte. Weitere Informationen finden Sie unter okx.com oder in der OKX-App.

