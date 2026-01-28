Aktuell bewegen sich die Märkte auf einem sehr hohen Niveau, was die Börsenaufsicht BaFin beunruhigt. Darum warnt die Aufsicht nun vor Verwerfungen, und das müssen Anleger wissen. Es ist selten, dass sich die Finanzaufsicht BaFin zu aktuellen Entwicklungen an den Börsen äußert, doch wenn sie das tut, dann sollten Anleger genau hinhören. BaFin warnt vor Crash an der Börse "Wenn es in so einer unsicheren Welt beim Marktoptimismus, bei der Risikonahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE