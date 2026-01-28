© Foto: UnsplashDer UBS-Silberfonds hat den Handel gestoppt, weil sein Preis weit über dem realen Silberwert liegt. Nun warnt der Manager vor massiven Verlusten, sollte die überhitzte Rallye abrupt kippen.Chinas Edelmetallmärkte erleben eine extreme Überhitzung. Während Gold erstmals die Schwelle von 5.300 US-Dollar pro Unze durchbrochen hat und damit ein neues Rekordhoch markierte, ist Silber in China noch stärker gestiegen und hat die Marke von 110 US-Dollar überschritten. Vor allem private Anleger haben den Markt in den vergangenen Wochen mit einer bis dahin unbekannten Dynamik nach oben getrieben - deutlich stärker als an internationalen Handelsplätzen. Diese Entwicklung trifft nun auf ihre ersten …Den vollständigen Artikel lesen
