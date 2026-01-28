Die Bayerische hat ein neues Verbundkonzept für das Zuhause vorgestellt, das sowohl Vermittler als auch Versicherte für Vorsorge und Prävention belohnt. Die Police bündelt mehrere Sachversicherungen in einem Vertag und integriert ein Vorsorgebudget sowie einen neuen Beratungsansatz für Vermittler. Die Bayerische hat mit PrimeHome einen neuen Versicherungsschutz für das Zuhause gelauncht, das verschiedene Sachversicherungen in einem Vertrag bündelt. Die Verbundlösung setzt dabei stark auf systematische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
