Die Aktienmärkte klettern von Rekord zu Rekord, Gold ebenso und bei Silber stehen viele Marktteilnehmer förmlich unter Schock. Denn dass Silber seine atemberaubende Rally des Vorjahres 2026 mit noch mehr Dynamik fortsetzt, hatte kaum jemand erwartet. Die Frage ist, wie weit Silber noch steigen kann und bei welchen Aktien sich jetzt der Einstieg anbietet.Trotz aller Belastungsfaktoren klettern die Aktienmärkte immer weiter nach oben. Dabei kommt es aber durchaus auf die richtige Auswahl. So ist die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär