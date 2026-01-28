Der südkoreanische Speicherhersteller SK Hynix reitet auf der KI-Welle und hat am Mittwoch Rekordergebnisse präsentiert. Haupttreiber ist die stark steigende Nachfrage nach High Bandwidth Memory (HBM), der Speichertechnologie, die eine Schlüsselrolle bei leistungsstarken KI Prozessoren von Nvidia spielt.Im Schlussquartal steigerte SK Hynix den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 66 Prozent auf 32,8 Billionen Won (rund 23 Milliarden Dollar) und lag damit über den Markterwartungen von etwa 32,1 Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
