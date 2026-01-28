Das Januar-Update für Googles Pixel-Smartphones verursacht erhebliche Probleme. User:innen berichten von ausgefallenen Funkverbindungen. Andere warten noch immer auf die Aktualisierung. Seit dem 12. Januar 2026 verteilt Google eigentlich das Januar-Update mit Android 16 für seine Pixel-Geräte. Laut Berichten erstaunlich vieler Nutzer:innen lässt sich nach der Installation die WLAN-Verbindung nicht mehr in Betrieb nehmen, die Suche nach verfügbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
