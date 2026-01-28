Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ausgehend von Sorgen vor einer expansiveren Fiskalpolitik Japans kletterten im Lauf der vergangenen Woche auch (ultra-)lange Laufzeiten von Bundesanleihen in Richtung ein- bzw. mehrjähriger Höchststände, so die Analysten der DekaBank.Am Donnerstag und Freitag sei dann die Underperformance von Bunds gegenüber Anleihen aus der Peripherie und Frankreich sehr ausgeprägt gewesen. Auslöser seien die Fortschritte der französischen Regierung beim Verabschieden des Staatshaushalts und die erfolgreich überstandenen Vertrauensabstimmungen gewesen. Der Spread von 10-jährigen französischen Bonds gegenüber Bundesanleihen sei erstmals seit Juni 2024 auf unter 60 Basispunkte gesunken und italienische 10-jährige BTPs seien erstmals seit 2008 unter diese Marke gesunken. Die Erosion der Bund-Prämie habe sich damit weiter fortgesetzt. (Märkte im Fokus vom 26.01.2026) (28.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de