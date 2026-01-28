© Foto: UnsplashEarnings-Season! Kurz vor den Zahlen nehmen wir drei aussichtsreiche Aktien unter die Lupe: Duolingo, Oddity Tech und PayPal.Es gibt Unternehmen, die im letzten Jahr deutlich hinter der Rallye zurückgeblieben sind, nicht, weil sie schlechte Geschäftszahlen geliefert hätten; viel eher konnte der Markt keine KI-Story mit den betreffenden Konzernen zusammenbringen. Das war auch bei der Sprachlern-App Duolingo der Fall. Duolingo ist ein global führender Anbieter im Sprachlern- und Bildungsbereich mit einem Freemium-Modell: kostenloser Zugang mit Werbung und Premium-Abos für Zusatzfunktionen. Die Plattform zählt über 40?Millionen tägliche aktive Nutzer (DAUs) und über 130?Millionen monatliche …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE