ABO Energy hat den Verkauf von drei Solarprojekten in Frankreich mit einer Gesamtleistung von 85 Megawatt peak erfolgreich abgeschlossen. Die Erträge und Mittelzuflüsse aus den drei Projekten verteilen sich auf die Geschäftsjahre 2024 bis 2027. Über die Kaufpreise haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Ein Portfolio bestehend aus zwei der drei Solarparks - Presnoy (26,25 Megawatt peak) und Nargis (14,96 Megawatt peak) - wurde schlüsselfertig an den unabhängigen Stromerzeuger Tenergie verkauft. Beide Projekte befinden sich in der Region Loiret und erhielten im Rahmen einer Ausschreibung vom französischen Staat einen Differenzkontrakt (contract for difference). Die Inbetriebnahme ist für 2026 geplant. Es ist die dritte Transaktion zwischen ABO Energy und Tenergie innerhalb der letzten drei Jahre. Das dritte verkaufte Projekt ist der Solarpark Bonny-sur-Loire (43,68 Megawatt peak), der ebenfalls in der Region Loiret liegt. Käufer der Projektrechte ist das französische Unternehmen CVE. Die Transaktion wurde in Rekordzeit abgeschlossen und schließt an einen früheren Portfolioverkauf an CVE an sowie an einen Verkauf eines weiteren Solarparks Anfang 2025. Wie Presnoy und Nargis hat auch Bonny-sur-Loire einen Differenzkontrakt erhalten. Die Inbetriebnahme ist für 2029 geplant. "ABO Energy hat schon immer auf langfristige Partnerschaften gesetzt. Die aktuellen Projektverkäufe sind ein wichtiger Meilenstein unserer Solaraktivitäten in Frankreich. Mit unseren Partnern arbeiten wir vertrauensvoll an unserem gemeinsamen Ziel: eine klimafreundliche Energieversorgung mit einem wachsenden Anteil an erneuerbaren Energien", sagt Dr. Thomas Treiling, Geschäftsführer von ABO Energy. In Frankreich hatte ABO Energy zunächst ausschließlich Windprojekte entwickelt, finanziert und errichtet, bevor das Unternehmen 2017 auch in den Solarmarkt einstieg. 2022 hat der Projektentwickler seinen ersten Solarpark Rouillac in Nouvelle-Aquitaine in Betrieb genommen. Aktuell umfasst die Solar-Pipeline zehn Projekte mit mehr als 190 Megawatt peak, die rechtskräftig genehmigt sind.



