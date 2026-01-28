Debüt am Anleihemarkt

Das Immobilienunternehmen Bayern Wohnen Entreß GmbH (BAYERNWOHNEN) hat Ende 2025 seine erste Unternehmensanleihe aufgelegt. Der fünfjährige Debüt-Bond (ISIN: DE000A460BC0) hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50 % verzinst. Die Anleihe kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro direkt über die Emittentin gezeichnet werden. BAYERNWOHNEN fokussiert sich mit seinen Immobilienprojekten auf die Region Oberbayern. Geschäftsführer Andreas Entreß erklärt im Interview, wie das Unternehmen arbeitet, welche Chancen die Premieren-Anleihe bietet und wofür die Emissionsmittel genutzt werden sollen.

Anleihen Finder: Herr Entreß, können Sie uns die Bayern Wohnen Entreß GmbH kurz und in wenigen Worten vorstellen? Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus, womit verdienen Sie Ihr Geld?

Andreas Entreß: BAYERNWOHNEN ist ein seit 2005 erfolgreiches, inhabergeführtes Immobilienunternehmen, spezialisiert auf Wohnbau mit regionalem Fokus auf Oberbayern. Unser Geschäftsmodell bildet die vollständige Wertschöpfungskette ab - von der Grundstücksakquise über die Projektentwicklung und Baurechtschaffung bis zum schlüsselfertigen Bauen, Verkauf oder zwischenzeitlicher Vermietung. Aus der Veräußerung der Einzelimmobilien generieren wir den größten Teil unserer Einnahmen. Das Portfolio unserer Wohnimmobilien reicht vom klassischen Geschosswohnungsbau über Doppel- und Reihenhäuser bis hin zu spezifischen Wohnlösungen für Bedarfssegmente wie etwa studentisches oder altersgerechtes Wohnen.

"Aus der Veräußerung der Einzelimmobilien generieren wir den größten Teil unserer Einnahmen"

Anleihen Finder: In welchen Regionen und Immobiliensegmenten sind Sie konkret tätig?

Andreas Entreß: Unser Fokus liegt, wie schon erwähnt, auf Oberbayern, speziell in der Metropolregion München und auf den bedeutenden Pendlerachsen dorthin. Diese Verwurzelung bringt eine tiefe regionale Marktkenntnis mit sich; wir bauen ausschließlich in den wirtschaftlich dynamischsten Standorten. Das ist, neben gewachsenen Partnerschaften und einer soliden Eigenkapitaldecke, unsere Erfolgsbasis für professionelle Projektentwicklung. Mein Team und ich entscheiden über Grundstücksankäufe und Projektplanungen nach klar definierten Kriterien: Bevölkerungsentwicklung, Kaufkraftniveau, infrastrukturelle Anbindung und baurechtliche Umsetzbarkeit. Dabei verfolgen wir stets das Ziel, nutzerorientierte Wohnangebote zeitnah und wirtschaftlich tragfähig umzusetzen - mit hohem Wiederverkaufswert und marktgerechter Verwertbarkeit.

Anleihen Finder: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...