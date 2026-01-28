© Foto: Arne DedertBei der Deutschen Bank hat eine Razzia wegen des Verdachts auf Geldwäsche stattgefunden. Die DB-Aktie geht daraufhin auf Talfahrt. Die Hintergründe.Die Aktie der Deutschen Bank gerät ins Straucheln: Mit einem Verlust von fast drei Prozent reagiert der Kurs auf die Nachricht, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Büros des größten deutschen Finanzinstituts in Frankfurt und Berlin wegen des Verdachts auf Geldwäsche durchsucht hat. Der Zeitpunkt der Durchsuchung könnte dabei nicht brisanter sein - sie erfolgt nur einen Tag vor der Veröffentlichung der Jahresbilanz 2025 des DAX-Konzerns. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit früheren Geschäftsbeziehungen der Deutschen Bank zu …Den vollständigen Artikel lesen
