Der Energiehunger rund um den Globus wird immer weiter zunehmen - nicht zuletzt durch die voranschreitende, sektorübergreifende Digitalisierung und den Megatrend KI. Starkstromkabel sind hier unverzichtbar. Als einer der größten Player in dem oligopolistisch strukturierten Markt ragt AKTIONÄR-Tipp Prysmian heraus. Die italienische Aktie stieg diese Woche erstmals über 100 Euro.DER AKTIONÄR hat schon oft über die Story der Mailänder geschrieben, die als Profiteur des wachsenden Strombedarfs gehandelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär