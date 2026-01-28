Trump erhöht den Druck auf den Iran. Er hat den Iran gewarnt, dass "die Zeit davonläuft", um ein Abkommen zu erreichen und damit eine US-Militäraktion abzuwenden. Zugleich sagte er, eine Flotte von Schiffen sei bereit für eine Mission, die er mit Washingtons jüngster Operation in Venezuela verglich.
In einem heutigen Beitrag auf seinem Truth-Social-Account wiederholte er, dass eine "massive Armada auf dem Weg in den Iran" sei. Er fügte hinzu, sie bewege sich "schnell, mit großer Macht, Begeisterung und Zielstrebigkeit".
Er warnte außerdem, dass jeder Angriff größer sein werde als die US-Schläge auf drei iranische Nuklearanlagen im vergangenen Juni.
Es wird nicht langweilig.
