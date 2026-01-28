Berlin (ots) -Das Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch die neue Nationale Tourismusstrategie beschlossen. Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller (CDU), und der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Tourismus der CDU/CSU-Bundestagfraktion, Michael Kießling (CSU):Sepp Müller: "Mit der Nationalen Tourismusstrategie setzen wir den entscheidenden Hebel an, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Reiseland nachhaltig zu stärken. Ein zentraler Erfolg der Strategie ist die geplante Modernisierung des Arbeitszeitrechts. Wir lösen die starre tägliche Höchstarbeitszeit zugunsten einer flexibleren wöchentlichen Betrachtung ab. Zudem werden wir die Visaverfahren konsequent digitalisieren und vereinfachen. Der Tourismus ist ein unverzichtbarer Motor für unsere Wirtschaft. Mit einer Wertschöpfung von 3,7 Prozent und rund 2,7 Millionen Beschäftigten sichert die Branche Wohlstand im ganzen Land."Michael Kießling: "Mit der neuen Strategie eröffnet sich eine erfolgreiche Zukunftsperspektive für unsere Tourismuswirtschaft. Sie adressiert die zentralen Herausforderungen einer der wichtigsten Wirtschaftszweige unseres Landes von Bürokratieabbau und steuerlichen Entlastungen über die Stärkung der Anbindung des Reiselands Deutschland, eine effiziente Digitalisierung und Nutzung von KI in der Branche bis hin zu einem Rechtsrahmen für noch flexiblere Arbeitszeitmodelle. Das ist auch ein Beitrag zur regionalen Wirtschaftsentwicklung, denn die überwiegend mittelständisch aufgestellte Tourismusbranche ist in vielen Regionen das Rückgrat für Wirtschaft und Arbeitsmarkt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6205885