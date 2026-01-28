Zürich (www.anleihencheck.de) - In diesem Jahr steht der Markt für Schwellenländeranleihen vor einer bedeutenden Transformation, so Enzo Puntillo, Leiter Emerging Market Fixed Income im Asset Management der Zürcher Kantonalbank, der delegierten Asset Managerin von Swisscanto LU Fonds.Schon 2025 sei es zu einem Wendepunkt gekommen: Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt hätten Schwellenländeranleihen eine deutliche Outperformance gegenüber Anleihen entwickelter Märkte erzielt und das Jahr 2025 sogar mit einer Performance von 14 Prozent für Hartwährungsanleihen und 19 Prozent für Lokalwährungsanleihen abgeschlossen. Dieses Comeback habe das Anlegerinteresse an diesem Anleihensegment befeuert. Es gebe drei zentrale Themen, die die Entwicklung von Schwellenländeranleihen dieses Jahr prägen würden: historisch niedrige Inflation in den Schwellenländern, hohe Realrenditen sowie ein Wirtschaftswachstum in wichtigen aufstrebenden Volkswirtschaften, das die Erwartungen übertreffe. Gemeinsam könnten diese Faktoren ein vielversprechendes Umfeld für Anleiheinvestoren schaffen, die in einer sich wandelnden globalen Dynamik attraktive Renditen suchen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
