Optimistisch trotz hoher Regulierung. Goldman Sachs und Freshfields im spannenden Duett über den globalen M&A Markt mit einem Ausblick auf Österreich. Die rekordverdächtigen M&A-Deals aus dem Vorjahr stimmen Christian (Droege) - er leitet bei Goldman Sachs das M&A Geschäft für Österreich und Deutschland - optimistisch für das Jahr 2026. Auch für Österreich sind die Aussichten gut. "Wir rechnen global mit 20 Prozent Wachstum des M&A-Markts. Meine Kollegen in den USA sind so optimistisch wie noch nie. In Österreich sehen wird einen sehr hohen Anteil strategischer Transaktionen", sagte Christian bei einem Roundtable-Gespräch bei der Kanzlei Freshfields in Wien, bei dem er auch spannende Insights aus seiner Arbeit erzählte. "Wir sind gerne frühzeitig bei dem Deal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
