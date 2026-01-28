Alibaba, Bytedance und Tencent dürfen H200-Chips von Nvidia kaufen. Diese News haben am Mittwoch eingeschlagen wie eine Bombe - im positiven Sinn. Der Hang Seng sprang um knapp drei, die laufende AKTIONÄR-Empfehlung Hua Hong sogar um mehr als sieben Prozent nach oben. Doch die chinesische KI- und Chip-Rally dürfte damit erst so richtig in Fahrt kommen.Satte 60 Prozent haben die Papiere von Hua Hong seit der Empfehlung in Ausgabe 02/26 bereits zugelegt. Ein Ende der Aufwärtsbewegung ist derzeit allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
