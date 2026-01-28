© Foto: AdobeStockAnleger sind alarmiert! Gold und Silber legen kräftig zu - doch immer mehr Anleger richten den Blick erwartungsvoll auf Kupfer. Zieht der Kupferpreis jetzt nach?Gold und Silber im Höhenflug: Das treibt die Edelmetallpreise an Die Rekordjagd geht weiter! Gold und Silber bauen ihre unfassbare Rallye weiter aus. Die nächsten Bewegungsziele zeichnen sich für beide Edelmetalle bereits ab. Der Goldpreis nimmt die 6.000 US-Dollar ins Visier. Der noch einmal deutlich explosivere Silberpreis ist gar nicht mehr zu halten. Der Ausbruch über die 100 US-Dollar ist gelungen. Gleichzeitig hat sich damit die Dynamik noch einmal deutlich erhöht. Das Edelmetall steht unter Dampf. Das in der letzten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE