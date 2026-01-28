EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Personalie

Diginex Limited ernennt Lubomila Jordanova zur CEO, um strategische Akquisitionen zu beschleunigen und die globale Expansion voranzutreiben



Diginex Limited ernennt Lubomila Jordanova zur CEO, um strategische Akquisitionen zu beschleunigen und die globale Expansion voranzutreiben Die Ernennung folgt auf die Übernahme von Plan A und unterstützt die Strategie von Diginex, eine der fünf führenden Plattformen für Nachhaltigkeit und RegTech aufzubauen.

Die Gründerin und ehemalige CEO von Plan A bringt fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Kohlenstoffbilanzierung, Dekarbonisierungsstrategie und EU-Nachhaltigkeitsvorschriften mit.

Der ehemalige CEO Mark Blick wechselt nach der Führung des Unternehmens durch die Nasdaq-Notierung und ein bedeutendes Wachstum in die Position des strategischen Beraters. London, Vereinigtes Königreich - 28. Januar 2026 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) ("Diginex" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Software, die Unternehmen und Regierungen bei der Verwaltung von Nachhaltigkeits-, Regulierungs- und Lieferkettendaten unterstützt, gab heute die Ernennung von Lubomila Jordanova zur Chief Executive Officer bekannt, was einen wichtigen Meilenstein in der nächsten Wachstumsphase und der europäischen Expansion des Unternehmens darstellt. Frau Jordanova, Gründerin und ehemalige CEO von Plan A.earth GmbH (" Plan A "), das kürzlich von Diginex übernommen wurde, verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung einer der führenden Plattformen für CO2-Bilanzierung und Dekarbonisierung in Europa. Ihre Ernennung spiegelt das Bestreben von Diginex wider, seine integrierte Plattform für Nachhaltigkeit und RegTech weiter zu stärken und die Umsetzung in Europa und weltweit zu beschleunigen. Lubomila Jordanova ist eine anerkannte Führungskraft im Bereich Nachhaltigkeitstechnologie und Klimastrategie mit Erfahrung in den Bereichen Unternehmertum, Finanzen und Politikberatung. Sie ist Gründerin von Plan A, einer führenden Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre CO2-Emissionen zu messen, zu verwalten und zu reduzieren. Unter ihrer Führung erzielte Plan A ein bedeutendes Wachstum in ganz Europa, baute globale Partnerschaften mit Organisationen wie Visa auf und entwickelte einen Kundenstamm, zu dem BMW, Chloé und mehr als 1.500 Unternehmen weltweit gehören. Darüber hinaus war Frau Jordanova in Beratungsgremien für Organisationen wie die Europäische Investitionsbank, WEPA und Satgana tätig und verfügt über Erfahrung im Investmentbanking und Risikokapital in Asien und Europa. In Anerkennung ihrer Leistungen und Führungsqualitäten wurde Frau Jordanova unter anderem als "Obama Europe Leader", "MIT Innovator Under 35 Europe", "Marshall Fund Fellow" und "Top 50 Women Entrepreneurs in Germany" (Handelsblatt) ausgezeichnet und in den Listen "Forbes 30 Under 30" und "Capital 50 Under 50" aufgeführt. Im Rahmen dieses Führungswechsels ist Mark Blick mit sofortiger Wirkung als Chief Executive Officer zurückgetreten. Herr Blick, der das Unternehmen im Januar 2025 erfolgreich an die Nasdaq gebracht und in einer Phase bedeutenden Wachstums und strategischer Akquisitionen geführt hat, wird Diginex während der Übergangsphase weiterhin als strategischer Berater des neuen CEO unterstützen. Unter der Führung von Herrn Blick erreichte Diginex mehrere transformative Meilensteine, darunter eine Umsatzsteigerung von 293 %, mehrere strategische Akquisitionen zum Aufbau einer umfassenden Compliance- und Nachhaltigkeitsplattform sowie den Aufbau wichtiger Beziehungen zu globalen Organisationen wie HSBC, Coca-Cola und Fitch Ratings. Diese Bemühungen positionierten Diginex an der Spitze eines schnell wachsenden globalen Marktes für Nachhaltigkeitssoftware, der bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 80 bis 100 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Der Führungswechsel spiegelt die zunehmende strategische Ausrichtung von Diginex wider, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeitstechnologie zu werden. Die kürzlich erfolgte Übernahme und Integration von Plan A stärkt die Fähigkeit von Diginex, integrierte Lösungen anzubieten, die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit praktischen, datengestützten Strategien zur Emissionsreduzierung verbinden. "Dieser Wechsel markiert ein spannendes neues Kapitel für Diginex, da wir unsere globale Präsenz vertiefen und unsere integrierte Plattformstrategie beschleunigen", sagte Miles Pelham, Vorsitzender von Diginex. "Die visionäre Führung von Mark war maßgeblich am Börsengang von Diginex, der Skalierung unserer RegTech-Lösungen und der Umsetzung unseres M&A-getriebenen Wachstums beteiligt. Wir sind dankbar für seine weiteren Beiträge als strategischer Berater, wo er Lubomila und das Team in dieser entscheidenden Phase mit seinem Fachwissen unterstützen wird." "Frau Jordanova bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Kohlenstoffbilanzierung, Dekarbonisierungsstrategien und Nachhaltigkeitsvorschriften mit und ergänzt damit die bestehenden Kompetenzen von Diginex in den Bereichen ESG-Berichterstattung in 19 globalen Rahmenwerken, Transparenz in der Lieferkette und KI-gestützte Analysen", so Pelham. "Ihre Ernennung wird voraussichtlich die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, End-to-End-Lösungen anzubieten, die die Einhaltung von Vorschriften, die Verfolgung von Emissionen entlang der Wertschöpfungskette und umsetzbare Dekarbonisierungswege miteinander verbinden, insbesondere als Reaktion auf die sich weiterentwickelnden EU-Richtlinien und die weltweite Nachfrage nach überprüfbaren Nachhaltigkeitsdaten."



"Es ist mir eine Ehre, Diginex in dieser Zeit des Wandels zu leiten", sagte Lubomila Jordanova, CEO von Diginex. "Da Diginex seine Expansion in Europa beschleunigt und eine fokussierte M&A-Strategie verfolgt, gehen wir über die einfache Datenverfolgung hinaus und entwickeln uns zu einem echten Kraftzentrum für Nachhaltigkeits-RegTech. Durch die Nutzung der kollektiven Stärken des Diginex-Portfolios verwandeln wir komplexe regulatorische Anforderungen in einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der Compliance als strategischen Treiber für Wachstum und Unternehmenswert positioniert." Herr Blick kommentierte: "Es war mir eine Ehre, Diginex von seinen Anfängen bis zu seiner heutigen Position als dynamische Kraft im Bereich Sustainability RegTech zu begleiten. Ich freue mich darauf, Lubomila und das Team in beratender Funktion zu unterstützen, während das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt." Der Verwaltungsrat sprach Herrn Blick seinen aufrichtigen Dank für seine Führungsqualitäten und sein Engagement aus und freut sich auf die weitere Innovation und Expansion des Unternehmens unter der Leitung von Frau Jordanova. Über Diginex Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen. Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/ Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden. Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt - Europa

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (0)40 609186 0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt - USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



