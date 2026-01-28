SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 28. Januar 2026 / GoodData, die KI-gestützte Analyse- und Decision-Intelligence-Plattform, hat heute die KI-gesteuerte BI-Modernisierung vorgestellt, einen neuen Ansatz, der Unternehmen dabei hilft, ältere BI-Systeme schneller abzulösen und gleichzeitig wichtige Berichtsworkflows beizubehalten.

Erste Ergebnisse, die Teams erwarten können

Die KI-gesteuerte BI-Modernisierung trennt die Geschäftslogik von Dashboards und standardisiert sie in einer kontrollierten semantischen Ebene. Dies verbessert die heutige Leistung und schafft eine stärkere Grundlage für KI-gesteuerte Anwendungsfälle von morgen.

Zu den erwarteten Ergebnissen gehören:

- 2 bis 5-mal schnellere Iterationszyklen für die Bereitstellung neuer Analysen

- Dashboards, die durch die Beseitigung ineffizienter Berechnungen und Duplikate bis zu 10-mal schneller geladen werden

- Konsistente, wiederverwendbare Metriken, die zentral verwaltet und team- und toolübergreifend angewendet werden

- KI-fähige Analysen mit sauberer, standardisierter Logik, die KI-Agenten und Automatisierung zuverlässig abfragen können

Warum die Modernisierung von BI immer wieder ins Stocken gerät

Für viele Unternehmen ist BI schwieriger zu warten und weniger vertrauenswürdig geworden. Im Laufe der Zeit verteilt sich die Geschäftslogik auf Dashboards, SQL und Tabellenkalkulationen. Was einst flexibel erschien, wird nun anfällig. Die Wartung ist teuer, die Verwaltung schwierig und Änderungen mit Risiken verbunden. Teams geben erhebliche Summen aus, um die alte BI am Laufen zu halten, während verschiedene Dashboards unbemerkt unterschiedliche Versionen der Wahrheit produzieren.

Diese Fragmentierung wird zu einem großen Hindernis für die Einführung von KI. Wenn die Metriklogik in BI-Tools verborgen und inkonsistent definiert ist, lassen sich selbst grundlegende Fragen nur schwer mit Sicherheit beantworten. Wenn Ihr Team nicht erklären kann, wie eine Zahl berechnet wird, kann dies auch die KI nicht.

Schneller und sicherer modernisieren, ohne von vorne anzufangen

Modernisierung muss nicht bedeuten, dass alles komplett ausgetauscht wird und man ein Jahr lang warten muss, bis sich der Nutzen zeigt. GoodData verfolgt einen phasenweisen Ansatz, bei dem die Dashboards online bleiben, während die zugrunde liegende Infrastruktur verbessert wird.

Anstatt einen Neuaufbau zu erzwingen, schaffen wir eine Brücke, die mithilfe von KI die BI-Logik aus Legacy BI-Tools extrahiert und umgestaltet. Dabei werden fehlerhafte Logik, ungenutzte Metriken und Duplikate während der Migration identifiziert. So wird verhindert, dass Teams dieselbe Komplexität in einer neuen Umgebung neu erstellen.

"Teams haben keine Zeit für mehrmonatige Neuaufbauten, die die Entscheidungsfindung verlangsamen", sagte Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData. "Sie wollen das Geschäft am Laufen halten und Änderungen in der Analytik schneller umsetzen. Mit GoodData migrieren Sie nicht nur. Sie beheben auch, was Sie zurückhält. Dieser Ansatz gibt Unternehmen die Geschwindigkeit, sich zu modernisieren und gleichzeitig die Kontrolle über die Zahlen zu behalten, auf die sich ihre Teams verlassen."

Wie die KI-gesteuerte BI-Modernisierung mit GoodData funktioniert

GoodData modernisiert BI, indem es Geschäftslogik aus bestehenden Tools extrahiert und in eine kontrollierte Grundlage umstrukturiert, die sich über Teams, Anwendungsfälle und KI-Systeme hinweg skalieren lässt.

Der Ansatz umfasst:

- Extraktion der BI-Logik mit KI, Erfassung von Berechnungen, Filtern, Joins und Metrikdefinitionen unabhängig von Dashboard-Layouts

- Refactoring und Standardisierung der Logik, um ungenutzte Metriken zu entfernen, Duplikate zu konsolidieren und technische Schulden zu reduzieren

- Aufbau einer kontrollierten semantischen Ebene, die mithilfe einer Medaillon-Architektur organisiert ist, mit klarer Herkunft und wiederverwendbaren Definitionen

- Bereitstellung von Analytics-as-Code durch Konvertierung der Logik in versionskontrollierte YAML-Dateien, die Tests, Überprüfungen und schnelle Rollbacks unterstützen

Was dies als Nächstes ermöglicht

Wenn Unternehmen von dashboardgesteuerten Analysen zu KI-gestützten Entscheidungsprozessen und autonomen KI-Agenten übergehen, sind Vertrauen und Konsistenz unverzichtbar. GoodData hilft Teams dabei, sich mit weniger Unterbrechungen und mehr Kontrolle zu modernisieren. Das Ergebnis ist eine kontrollierte Ebene der Geschäftslogik, die Berichterstellung, eingebettete Analysen und KI-Erfahrungen auf derselben Basis bereitstellen kann. Teams arbeiten schneller, Definitionen bleiben konsistent und Analysen bleiben zuverlässig, während die Akzeptanz zunimmt.

Über GoodData

GoodData ist eine KI-native Decision-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, vertrauenswürdige Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen. GoodData wurde für kontrollierte, skalierbare Analysen entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, Erkenntnisse zu nutzen, Entscheidungen zu automatisieren und Intelligenz direkt in Produkte und Geschäftsabläufe zu integrieren.

Mit einer modularen Architektur und einer kontrollierten semantischen Ebene als Kernstück sorgt GoodData dafür, dass KI-gestützte Analysen transparent und überprüfbar sind und mit der Art und Weise übereinstimmen, wie Unternehmen ihre Daten definieren und ihnen vertrauen. Unternehmen nutzen GoodData, um schneller von Erkenntnissen zu Ergebnissen zu gelangen und gleichzeitig Sicherheit, Governance und Performance auf Unternehmensniveau zu gewährleisten.

GoodData bedient über 140.000 weltweit führende Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer und hilft Unternehmen dabei, die Lücke zwischen Daten und Entscheidungsfindung zu schließen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von GoodData. Folgen Sie GoodData auch auf LinkedIn, YouTube und Medium.

Pressekontakt:

mailto:press@gooddata.com

+1 415-200-0186

2026 GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData ist eine eingetragene Marke der GoodData Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere Namen und Marken können als Eigentum anderer geltend gemacht werden.

QUELLE: GoodData Corporation

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82740Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82740&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.